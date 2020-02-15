【武漢肺炎】陳慧敏飛土耳其會男友極驚險：全機沒有一個人帶口罩

歌手陳慧敏 (Vivian) 與危地馬拉男友P先生正值熱戀期愛得甜蜜，即使現時新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，但仍無阻她搭飛機飛去見男友的心，冒住高風險都要去會愛郎。Vivian昨日於她的IG出post發長文講述今次見男友之旅，過程令她感到相當之驚險。她在機場時就做足防護措施口罩打孖上，當她去坐飛機去土耳其時，全機人竟然沒有一個人帶口罩，她為了不除下口罩，就連飛機餐也不敢吃。

陳慧敏搭飛機去見男友。(ig@chan_wai_man)

Vivian表示：「在家中隔離有14日以上，在土耳其航空沒有拒絕入境的情況下，我還是決定飛。從家中坐車出發，到港珠澳大橋口岸坐金巴，車程一路很緊張，只要觸碰過什麼也不放過自己，時刻消毒雙手，幸好全車人都帶口罩，但心情沒有一刻鬆懈。到了香港口岸，我覺得快要餓過饑，但不敢在任何室內地方除下口罩；幸好關口有便利商，買了個麵包，在口岸户外迅速吃掉，就坐的士去機場。在機場到上機，沒有看到一個沒有帶口罩的人，感覺安心。在12小時的機程，幸好沒有聽到有人咳嗽，吃飛機餐，我都用口罩蓋着鼻子，也帶著口罩睡覺，雖然有無形的壓力，但慶幸還是睡得著，但當時我想，應該每個在飛機上的人，心情也多少有些難受，始終看不到的東西，有著無限的可能性。」

Vivian話人人都戴上口罩。(ig@chan_wai_man)

她續說：「順利到達伊斯坦堡，機場關員在看自己的passport 時，沒有特別處理，當時真感激澳門政府對今次疫情妥善的處理，令身為旅客的我沒有受太大影響，但話雖如此，整個過程也有想過「別人會歧視自己嗎？」「很怕影響到別人」，種種感受湧現，沒有一刻平靜。

在等待轉機的4小時，我終於換口罩了；再坐2小時機程去Bodrum (土耳其) 時，全機人沒有一個人帶口罩，我為了不除下它，飛機餐也不敢吃。

到達機場之後，等了3小時，再坐40分鐘巴士，才到達目的地，真是一個漫長的旅程。

這次是人生帶著口罩最長的時間，始終有些阻隔，沒有自由呼吸的舒適感；但亦因如此，想到那些前線的醫護人員有多少天沒有放下過口罩，穿著厚厚的防護衣，直面病毒，沒有歧視過一個病人，沒有放棄過任何能救人可能，甚至願意犧牲自己，真的令人太尊敬和佩服。

為仍然在和病毒對抗的人們加油，我們一起期待著更多康復的消息，盼望疫苗的來臨，懇求上天保佑全球人類，盡快回復健康平安自由飛翔，感謝。」