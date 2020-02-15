商台DJ阿檸女友沙田車禍亡　悼文極痛心：你去哪兒我都陪你！

沙田昨日（14/2）凌晨發生奪命交通意外，一輛紅的與一輛貨車相撞，造成兩死3傷，其中傷重死亡的30歲的士梁姓女乘客疑為商台DJ薛晉寧（阿檸）女友。

【奪命車禍】沙田的士貨車猛撼2死3傷 的士男司機女乘客不治

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阿檸今日凌晨5點亦有在社交網站出Post悼念拍拖多年的女友，他不僅詳細講述兩人求學時的點滴，亦大讚對方無論任何時候都肯去支持他，更寫道：「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆。薛晉寧在地球上，一生只會有Obe這個老婆。你去哪兒我都陪你，請你都陪我，在我心入面，被我所有愛保護著你，我傾盡全力愛著的梁銘汶。再見老婆，遲點見。」並以「老公」作下款。

阿檸今日凌晨在社交網站貼出多張與女友的合照，並發文悼念對方。（Instagram/@ningningningbbbbb）

不少網民起初誤以為阿檸的發文屬一般的情人節「放閃」文，大讚他「Sweet爆」；但後來愈來愈多網友看出阿檸字裏行間表現傷感，並留言安慰：「努力生活，願將來在其他世界中重逢」、「好好照顧自己」、「她會一直都在」。阿檸在商台的同事 ── 少爺占、DJ Vani、DJ Jacky和DJ阿正，以及歌手陳健安、吳家熙（Cheronna）都有留言慰問及鼓勵。據了解，阿檸暫時未有向商台申請休假處理女友身後事，而商台方面回覆《香港01》時說：「因為這是阿檸的私人事，本台沒有回應。」