《二月廿九》兩分鐘片花出爐　吳海昕穿越至未來北海道預知死期？

由羅嘉駿（Steve）掌鏡、《教束》導演黃智揚（Yellow）負責編劇的ViuTV新劇《二月廿九》，將於3月2日（周一）晚上9時半首播，與無綫電視翡翠台播放的外購內地人氣劇《慶餘年》正面對撼。繼上星期ViuTV在fb專頁公開三段沒有旁白的宣傳片後，由導演親自剪接的兩分鐘預告片，亦於周四（13／2）首次曝光，揭開更多故事細節。 撰文：游大東

由劉俊謙、吳海昕和徐天佑主演的ViuTV新劇《二月廿九》，將於3月2日晚上9時半首播，屆時將與無綫播放的內地人氣劇集《慶餘年》正面對撼。（《二月廿九》宣傳海報）

由羅嘉駿（Steve）掌鏡、《教束》導演黃智揚（Yellow）負責編劇的ViuTV新劇《二月廿九》，將於3月2日（周一）晚上9時半首播，與無綫電視翡翠台播放的外購內地人氣劇《慶餘年》正面對撼。繼上星期ViuTV在fb專頁公開三段沒有旁白的宣傳片後，由導演親自剪接的兩分鐘預告片，亦於周四（13／2）首次曝光，揭開更多故事細節。

預告片甫開始，就聽到飾演女主角張依莎（Yeesa）的聲音，「由嗰日開始，二月廿九再唔係四年一遇！」畫面出現的「嗰日」，是2017年2月28日，然後下個鏡頭就見到她合掌許願，背後剛好有一輛電車直衝過來，司機響按，Yeesa睜開眼後來不及反應，就在這一瞬，徐天佑飾演的馬志浩及時將她救走，然後背景響起另一把聲音，那是由劉俊謙飾演的余家聰，他向Yeesa說：「我知道聽落去好似好荒謬，但你必須要承認一個事實，你係識得穿越時空，你由2017年嘅香港，嚟到2020年嘅北海道。」有趣的是，馬志浩與余家聰都不約而同地說認識Yeesa，惟Yeesa毫無印象。

預告片一開始顯示是時間為2017年2月28日，突然變成2020年2月29日。（《二月廿九》預告片截圖）

吳海昕飾演的Yeesa，在2020年2月29日的北海道遇見徐天佑飾演的馬志浩。（《二月廿九》預告片截圖）

劉俊謙在劇中飾演「神聖幾何學會」會長余家聰，他向Yeesa（吳海昕飾）說，對方已由2017年的香港穿越來到2020年的北海道。（《二月廿九》預告片截圖）

吳海昕穿越至北海道 提早知道自己大限將至

24小時過去，Yeesa由2020年2月29日的北海道，穿越回到香港，不過她發現，現實的時間只是過了一秒鐘。Yeesa發現自己的穿越能力不由自主，因緣際會之下，她在2017年再次認識馬志浩與余家聰，並在「神聖幾何學會」一班奇人異士的幫助下，追查自己穿越的原因。這段期間，Yeesa經常與馬志浩和余家聰見面，前者在超市做壽司包裝員，性格樂天，後者是神秘學會「神聖幾何學會」會長，是個有智慧的浪人，兩種截然不同的性格，都深深吸引Yeesa，心中泛起漣漪，漸漸形成一段三角關係。

時光荏苒，一年後（2018年）的2月28日，Yeesa再次穿越成功，但她竟然從新聞報道裏知道自己因為遇上車禍垂危，救護員將她送上救護車時已奄奄一息，Yeesa知道自己大限將至，無法接受：「我唔想知道自己嘅未來，唔想知其他人之後會點，唔想知道自己幾時死！」到底Yeesa能否改變命運，就要留意劇情發展。

吳海昕飾演的Yeesa，因為穿越至2020年的北海道而無意中得知自己將會因車禍而大限將至，非常傷感。（《二月廿九》預告片截圖）

這一幕，清楚見到吳海昕飾演的Yeesa趟在雪地上，是否暗示她會死亡？（《二月廿九》預告片截圖）

為了尋找穿越的原因，Yeesa（吳海昕飾）找來余家聰（劉俊謙飾）擔任會長的神秘組織「神聖幾何學會」協助，希望能夠找到答案。（《二月廿九》預告片截圖）

劇組為後製加緊趕工 導演：真係Chur爆！

《二月廿九》去年10月底開鏡，經過連日趕拍，包括在北海道外景的所有戲份已於去年12月拍攝完成，從預告見到的北海道外景畫面，飄雪紛飛，浪漫中見哀愁，相當吸引。現時劇組正加緊趕工，冀盡快完成後製，導演Steve說：「真係Chur爆，冇得瞓，剪接師病埋都拎Harddisk返屋企剪。唔敢返公司驚傳染畀人！」據知，因為2月29日是星期六，所以劇集只能順延至3月2日首播，2月29日當晚則會播放製作特輯。

《二月廿九》可以說是《教束》班底再次合作，除了劇本由《教束》導演黃智揚負責編寫外，劇中三位角色，包括劉俊謙、吳海昕與岑珈其都有份參演《教束》。（《二月廿九》預告片截圖）

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