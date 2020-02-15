【武漢肺炎】張智霖推介「防疫密碼」　手臂寫數字可抵抗病毒？

「武漢肺炎」肆虐，市民除了四圍撲口罩，也想了不少方法去抗疫，例如自製「撳𨋢神器」，避免用手接觸按鈕，而張智霖日前亦在網上介紹了一個抗疫新方法，引起網民激烈討論。前日（13/2），張智霖在微博出Post，貼了一張手臂相，而臂上更用油性筆寫了一連串數字，他說：「朋友教的防疫密碼，跟着寫就對了。」有粉絲睇完相片後直認不明白，笑問張智霖「是不是被綁架」；亦有人立即跟從偶像建議，並在留言區貼出自家的「密碼照」。

點擊下圖觀看張智霖「防疫密碼」，以及網民如何「潮跟」：

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到底那串「防疫密碼」有何意思？根據一些網上文章，這串數字是由俄國數學家Grigory Grabovoi提出，其中「4986489，548748978」是專門為對抗新型冠狀病毒之設計，而「4814212」和「5189912」分別是紓緩傷風感冒徵狀和治療鼻炎，主要透過心中默想來發揮效果，而之前Grabovoi亦有提出過以「4812453」這組數字來減低輻射的傷害。

網上有好多圖片與Grabovoi提出的「密碼」有關：

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雖然「防疫密碼」是否有用要待其他科學家查證，但事實上Grabovoi卻已被法庭判定為騙子。Grabovoi一直宣稱有能力起死回生，治療癌病、愛滋病等重症，亦懂得瞬間轉移等異能。2004年，俄羅斯發生「別斯蘭人質事件」，導致396人死亡，大部份為學生。事後，有當地報道便指Grabovoi向受害者家長承諾將他們的兒女復活，而警方之後亦以涉嫌詐騙為理由把他拘捕，亦有指這個拘捕行動是由總統普京親自落命令。最後，Grabovoi被判11年監禁，判詞指他向受害人家屬收取「見面費」，又以層壓式騙局斂財。後來，Grabovoi上訴成功，減刑至監禁3年，終在2010年獲釋。