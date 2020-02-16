【後生仔傾吓偈】陸浩明話香港係沙士源頭遭網民圍剿　凌晨IG道歉

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，幾乎人人外出都必定會戴上口罩來保護自己，無綫節目《#後生仔傾吓偈》日前播出的一集亦有討論沙士和新型冠狀病毒肺炎，講防疫意識和措施等。當中主持陸浩明 (6號) 說了一句：「因為香港係嗰個病毒 (沙士) 嘅源頭。」引起了好大的迴響，網民於節目出街後即開post討論，直指6號發放失實資訊，有關言論不負責任。而實情是當年的沙士 (「SARS」嚴重急性呼吸道症候群）最早於2003年在廣東省發現，之後才由內地迅速擴散到香港。

6號說了一句：「因為香港係嗰個病毒 (沙士) 嘅源頭。」(節目截圖)

6號這一句：「因為香港係嗰個病毒 (沙士) 嘅源頭。」惹起了網民的公憤，有網民甚至揚言要去投訴他。其實當時6號身旁的Crystal已即時澄清，不過網民依然不接受，並於多個討論區開Post批評6號，鬧爆他言論失實，錯得離譜，亦有網民質疑該錄影節目為何不在播出前對6號此番言論作出刪改。

佢哋於另一集入面全程戴口罩做節目。(節目截圖)

面對網民此起彼落的負評和怒罵，6號於今晚凌晨4時在IG story以及IG出Post道歉補鑊。他留言表示：「再一次，同大家講聲唔好意思，對唔住！因為一時疏忽，口快過腦，喺節目講錯咗重要資訊，但當時掉以輕心，冇即時糾正令大家誤會，真係對唔住。之後如果小弟要提及重要資訊會更加小心！小心！小心！」而6號昔日的戰友麥明詩就於煮家男人的fb專頁上留言為他解圍，表示：「以我對6號嘅認識，佢係曲掛.....」不過似乎咁講都相當牽強。

陸浩明向大家道歉。(ig@lukhoo)

點擊下圖逐格睇6號嘅IG道歉Post，以及麥明詩嘅留言：