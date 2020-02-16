【武漢肺炎】警方稱《頭條新聞》抹黑警隊　曾志豪：公道自在人心

由香港電台電視部製作的政治時事節目《頭條新聞》一向以嬉笑怒罵的形式去諷刺社會時弊，早前更一度傳出「停播」的消息，主持人包括有吳志森、曾志豪以及羅啟新，最近幾集還加入了王喜。而在上星期五（14/2）播出的最新一集《頭條新聞》中，當中由王喜主持的《驚方訊息》中，由王喜化身的「忠＿勇毅」就向大家介紹警隊的「抗疫工作」並進行招募，推介其好處包括「與危險保持距離」和「優良裝備」等，全部都與近日有關警隊的爭議有關。

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雖然《頭條新聞》一向以諷刺社會議題為賣點，但今次的《驚方訊息》卻引致警隊不滿，「警察公共關係科」更去信香港電台「反映」《驚方訊息》以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作，表示極度遺憾：「事實上，警隊在抗疫期間一直緊守崗位，並積極支援其他政府部門的抗疫工作。近日，後勤警務人員更成立了抗疫專隊，與一百二十多名退休警務人員組成的隊一同參與抗疫，工作包括駐守口岸協助行檢疫令；看守檢疫中心；聯絡正接受強制檢疫人士；協助其他部門於檢疫中心進行前期準備工作等。」同時亦澄清警隊沒有積存大量抗疫裝備，一直是按實際需要從政府物流服務署獲發防疫保護裝備，並謹慎分發給前線人員使用，指節目內容與事實不符。

（翻攝於Facebook）

「公道自在人心」

《香港01》記者就此事向主持人之一曾志豪查詢，他回應謂：「建議警方睇下網上既觀眾留言，公道自在人心。（會唔會將相關片段下架？）無聽過喎。詳細情形最好問番港台公關部門。」其實《頭條新聞》的成績和收視在近月極速攀升，其節目的YouTube的重溫片段總能吸引大量網民點擊，更有大量網民留言和討論，反應熱烈。