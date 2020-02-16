周庭加入KOL行列突然變樣　整情人節朱古力「味道」嚇窒自己

周庭在2014年的「雨傘運動」而為人認識，自此走上政治之路，曾加入政黨「學民思潮」和「香港眾志」、參選2018立法會補選和2019年「反送中運動」。最近，她為自己開發了新一條路，就是做KOL！

最近，周庭為自己開發了新一條路，就是做KOL！

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周庭除了對政治有熱誠外，也相當喜愛日本文化，對日語有一定的掌握，所以她曾出席日本記者俱樂部以日語舉行記者會，希望日本社會能關注逃犯條例。其後她亦接受日本TBS新聞節目《news23》的直播訪問，以流利日語解釋香港政府修訂逃犯條例及示威衝突的情況，並促請日本首相安倍晉三關注香港當前情況。

周庭好鍾意日本文化。（IG@周庭）

最近，她在Youtube開設新頻道，正式打入KOL界，短短幾日，頻道已經超過5萬人追蹤，絕對是一個十分不錯的數字。周庭在頻道上暫時只放了兩條片，一條是模型開箱片，一條是情人節整朱古力，兩條片加埋已經有超過20萬人次觀看，看來她走上KOL這條路絕對是正確的選擇。不過整情人節朱古力片段中有一個亮點，就是周庭弄了一個空氣瀏海的髮型，差點認不出她。

呢個頭大家認唔認得佢呢？（螢幕截圖）

即睇佢整朱古力過程，笑料百出：