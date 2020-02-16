【多圖】台版朴信惠家中隔離　大派福利圖打發時間

武漢肺炎肆虐全球各地，到過內地或高危地區人士，最安全做法是在家隔離14天，而靠人氣搵食的女星，若然少了曝光率，確是有點不值，所以她們在寓所亦會繼續Po相，跟粉絲互動，好像台灣女星茉莉(Jasmine)，她就不停派發福利圖，讓粉絲忍不住俾like。

茉莉被讚似韓女星朴信惠，而她還擁有驕人身材。（jasmine茉莉IG圖片）

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台灣女星茉莉(Jasmine)眼大大、瓜子臉，皮膚白滑，有台版朴信惠之稱，而她的身材卻相當火辣，近日她Po出一張沐浴照，浸在水中的她，泡泡遮掩著重要部位，只是稍微露出香肩，一臉俏皮的她，留言說自己要隔離，獲得不少粉絲激讚，還說「好可愛」、「想跟她一起隔離」。最近茉莉又Po出身穿吊帶裙的相片，露出微笑的她，留言「在家隔離，洗洗睡」，但她的相片背景明顯是在餐廳，身後還有人喝紅酒，百分百是圖文不符，不過粉絲有得睇靚相，這些小小瑕疵絕對值得原諒。

茉莉表示在家隔離，但不忘派發福利圖。（jasmine茉莉IG圖片）

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茉莉說自己在家隔離，身後背景卻明顯是餐廳。（jasmine茉莉IG圖片）