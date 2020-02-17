【開心速遞】港姐黃子桐勁似石原里美　入劇4個月竟做過10個角色

《愛．回家之開心速遞》除了有大小姐、送水輝、熊氏一家和龍家等固定角色外，劇組都不時會加入一些小角色增添新鮮感。日前週日（16/2）一集，就有飾演日本女星「石原美美子」的落選港姐黃子桐（Rachel），而且她更與石原里美也有幾分相似！其實加入劇組4個月而來，她就已經飾演過島大同學、遊客、少女等7個不同角色，形象十分百變。

黃子桐（Rachel）飾演「石原美美子」，即是扮日本女星石原里美。

其實同「正貨」石原里美都幾似樣。（網上圖片）

黃子桐（Rachel）接受《香港01》訪問時，就笑說自己為了劇中一句日文「你好，我是石原。初次見面，請多多指教。」而練習了兩日：「本身對日文係零知識，所以我一句對白先要練足兩日，仲要係每分每秒不停講，差啲連發開口夢都講緊呢句，哈哈，出到街有人聽到我講，仲以為我係日本妹。」

黃子桐真係似石原里美。（IG@rachelw603）

雖然網上資料顯示她飾演過《愛·回家之開心速遞》中的7個角色，但其實並不止。她說：「我諗我已經做過10幾個角色，觀眾可能有印象嘅嘅有選美佳麗Katy、日本女明星美美子同空姐Susan，其他嘅有島大學生、丁子朗女朋友、酒樓知客、情侶、遊客、少女，連女鬼做埋，哈哈。」她更透露，為了飾演識打功夫的選美佳麗還專程去了學功夫：「嗰次打到自己周身瘀晒。」

黃子桐飾演過的10個角色，記得邊幾個？ （點擊細圖睇）

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參選「2018年香港小姐」的黃子桐。（資料圖片）

港大中文及犯罪學系畢業後參選港姐，會不會感覺浪費了？她就回答入行做演員其實是為了夢想：「每一個工作都係一個經驗，而每一個角色都係一次學習新知識嘅機會，雖然而家人工連以前1/4都冇，根本唔夠生活，但係我都有做補習老師幫補收入，慳慳地，希望可以Keep到呢個夢想。」

黃子桐在節目《娛樂大家》中擔任禮品小姐。（IG@rachelw603）

她續說：「其實一開始屋企人好反對我入娛樂圈，之前選港姐我都係離家出走咗，直到佢哋喺電視機見到我先知，後來見到我去參選之後，先至好開心咁支持我，仲話畀幾年時間我嚐試。」

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