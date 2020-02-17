【多圖】16年前Cream成員李蘊依然咁靚　另一隊員近況大公開！

不知道大家還記得16年前出道的組合Cream嗎？其中一位成員李蘊（Renee）當年較多在娛樂圈發展，她淡出圈中後，現時已經是一仔一女之母，非常幸福。原來另一位成員陳曉彤（Hilda Chan）在音樂路上繼續走，發展得也非常不錯！

當年三個成員都一臉稚氣，現在已經「女大十八變」。（網上圖片）

Cream在2004年正式出道時，三位成員，分別是Renee、Hilda和盧嘉寶（Carpo）只有十多歲，是當時樂壇最年輕的歌手。Cream在2007年解散，Renee繼續在娛樂圈發展，2016年跟拍拖三年的內地金融才俊羅章冠結婚，同年誕下女兒晞晞，2018年再誕下兒子小新，三年抱兩，Renee不時在社交平台分享仔女的合照，大曬幸福。

Renee曬出十年的對比照。（Instagram@renee0727）

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日前，Renee貼出十年前後對比圖，她寫道︰「哈哈哈哈哈～10年前果塊包包面好正！唱首歌懷緬下先『大個嗎～在今日～在今年～眼前28歲天空～願我得到特別認同』」，粉絲們大讚她沒有太大變化，而且更話「生完兩個仲瘦左靚左」！

當年三個成員都只是十二、三歲，非常可愛。（Instagram@renee0727）

Hilda的變化也不太，只是比以前添了點成熟。（Facebook圖片）

而當年年紀最小的一位成員Hilda今年已26歲了，2007年時，她到愛爾蘭進修音樂，後來在科克音樂學院以一等榮譽完成學位，去年畢業後，她決定做音樂教師的歌唱道路，現在她已經搬到匈牙利，與李斯特音樂學院進行柯達利音樂教育。她在Facebook不時分享自己的生活動態，看來生活得不錯！

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