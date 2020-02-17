陸浩明就「香港係SARS病毒源頭」事件流淚道歉：講錯嘢係要負責

藝人陸浩明（6號）早前因在《後生仔傾吓偈》中誤說了「香港是SARS的源頭」，引起眾多網民憤怒，紛紛在他的社交網站留言聲討。雖然事後6號已極速在網上道歉，但大家不太受落。今天（17日）他出席《娛樂大家》錄影活動時候即成為採訪焦點，6號接受《香港01》訪問時，再趁這機會向大家道歉，他說：「我就《後生仔》講錯香港係SARS病毒源頭致歉。因為我疏忽同唔小心講錯咗資訊，雖然係節目裡面我都解釋返，但當時解釋得唔清晰同唔明確。如果牽動到大家嘅情緒同引起大家傷感，我深深同大家講對唔住。」

6號想在訪問中糾正當時《後生仔》沒有清晰解釋SARS源頭的事。（陳志嵐攝）

經過這次事件，6號坦言會和節目組檢討，以後處理資訊事件方面會清晰說清楚。談到現時給網民責罵，6號心情顯然仍未平復，忍不住流下男兒淚，他說：「作為公眾人物，講錯嘢係要同大家道歉，係有呢個責任。其實我最擔心唔係我心情，而係我屋企人。我媽媽睇完佢好擔心，我都有同佢講唔洗擔心。我會處理到，呢啲係我工作範圍。（公司有同你傾過？）公司同事都好支持我，係囉。」

陸浩明有位拍拖多年女友，二人經常曬恩愛

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