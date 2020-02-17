【Narcos】前緝毒局探員暗示CIA勾結毒梟：製作人不應扭曲事實！

以毒梟為主題的Netflix原創劇《Narcos》系列首三季主要講述哥倫比亞大毒梟Pablo Escobar，而2018年年尾推出的《Narcos：Mexico》就將劇情延伸至墨西，跟隨「教父」Miguel Ángel Félix Gallardo（Diego Luna飾演）去建立毒品帝國，而第二季已於日前上架，大家又有得煲劇！

（Netflix圖片）

第二季短短上架四日，在爛番茄獲得88%的新鮮度，加上今季的暴力場面全面升級，必定令劇迷看得大呼過癮。隨着上一季美國緝毒局臥底探員Kiki Camarena（Michael Peña飾）因揭發Félix Gallardo（Diego Luna飾演）的製毒工場，而被這位心狠手辣的墨西哥「教父」命人將他虐待30小時致死，死狀極為恐怖。今季美國緝毒局將會全面反擊，誓要將教父繩之於法，同時要為慘死的Kiki報仇。

新一季設定在Kiki死後7個月，由Walt Breslin（Scoot McNairy飾）緝毒的新緝毒局探員帶頭，由逐步剷除有份虐殺Kiki的人開始，接近Félix及其黨羽再交手。同時在上一季相當兇狠的Félix卻因毒梟集團內鬥牽涉到墨西哥政治面臨分裂，而變得驚青，跟滿腔怒火、絕不循規蹈矩的Walt形成極大對比。雖然劇集打着改編自真人真事的名號，但原來Walt是虛構角色，而是集有分參與「復仇」的探員於一身，而劇情亦跟事實有所出入。

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在新一季開始進行宣傳的時候，退休緝毒局探員Hector Berrellez和Phil Jordan於去年年尾竟然公開爆料指，劇集刻意隱瞞殺死Kiki的真兇，而幕後黑手竟然是美國中央情報局（Central Intelligence Agency，簡稱：CIA）。Kiki的慘死發生在1980年代美國毒品戰爭的高峰期，當時緝毒局成功以虐殺Kiki的罪名，緝拿Félix頭馬Rafael Caro Quintero歸案，原本被判監禁40年的Rafael，竟然在服了28年刑期後突然被釋放，事情為免過於不合理。

Hector續指在Kiki慘遭虐殺的同時，CIA跟「合作夥伴」除了由墨西哥將毒品可卡因運入美國不同省份販賣，更將扣起了的可卡因反賣給Félix，並用這筆錢購買武器來對抗伊朗，即是當年的「伊朗門事件」（Iran–Contra affair）。而Phil亦直指CIA全權負責在墨西哥的所有安排，更有三名線人專門負責聯絡運毒接頭人：「我不是要怪責任何人，但Netflix的製作人不應該扭曲Kiki其實是被警察綁架的事實。」換句話CIA跟Kiki的死有着直接關係。

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