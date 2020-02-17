【後生仔傾吓偈】高質新血KOL私相全面睇　邊個慘遭戴祖儀話蠢？

J2台節目《#後生仔傾吓偈》每隔一排就會加入新血，除現任主持陸浩明同馮盈盈之外，去年底宣布加入林穎彤、戴祖儀及黃美棋三位。而為加強氣氛，每集都會有一大班大學生KOL一齊傾吓偈，而呢批後生仔唔經唔覺已經去到「3.0」系列，當中最年輕嗰位更只得19歲。

游嘉欣算係幾位後生仔中，有較多嘅拍攝機會同經驗。（kayan_yau@IG圖片)

游嘉欣

19歲嘅游嘉欣（Kayan）乃學生一名，就讀城市大學嘅管理學系。去年被Big Big Channel睇中之後，以KOL身份入行，除咗做過《電競王》、《跨跨跨世代》、《天天開運王》嘅嘉賓之外，亦因為外表同何雁詩有幾份相似，所以獲邀做其MV《我會想念他》女主角。上星期佢現身《#後生仔傾吓偈》時，就即被曾經合作過嘅戴祖儀mean評為「蠢」，戴祖儀表示：「有次錄VO，佢只係需要叫救命，但錄咗3、40次都唔得，導演最後話算啦。」雖然游嘉欣連「救命」都嗌得唔好，但近日佢已獲安排於羅天宇、龔嘉欣、王敏奕嘅新劇《香港愛情故事》演出，都算多發展機會。

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Bonnie樣子甜美(bbbonnielui@ig圖片)

呂靜文

同樣係00後、只得19嘅呂靜文(Bonnie)，現於香港專上學院就讀酒店管理課程。或者係因為無咩拍攝經驗，所以Boonie喺節目中都唔係好好表達自己，就算係被一眾主持評為「公主病」、「扮天真」亦照單全收，甚至解釋自覺有公主病係因為「唔識煮飯」……睇嚟Bonnie真係要好好練習下應對能力啦。

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黃芷欣喺節目日透露自己拍過兩次拖，已經有男友嘅佢仍想識多啲新朋友。（tszyan43@@ig圖片）

黃芷欣

23歲嘅黃芷欣畢業於理工大學嘅設計系。去年成為Big Big Channel KOL嘅佢，曾擔任過《Think Big天地》、《電競王》節目嘉賓。雖然IG有唔少同男友嘅甜蜜照片，但黃芷欣喺《後生仔》中，就話自己感情狀況係「O2A」，即係「有男朋友但唔介意識多啲新朋友」，呢位後生仔嘅態度又幾特別喎……

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後生仔3.0中唯一一位男仔。(ensonlau@ig圖片)

劉頌鵬

新血中，唯一嘅男仔劉頌鵬(Enson)，畢業於香港專業教育學院廣告課程。早前以模特兒身份入行，曾接拍過電影青春戰記》以及《青春戰記2之來得及再愛妳》，去年喺金像獎上，係32位年青演員主持之一。此外，Enson去年亦有參加《全民造星》。