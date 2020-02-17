【法證先鋒IV】梅小青親解小丑之謎：今輯我哋就會解咗呢個迷團

《法證先鋒IV》今日正式首播，六大主角黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、朱晨麗及湯洛雯加上一班有份量的配角，更是金牌監製梅小青的告別作，卡士絕對夠重，加上《法證》系列頭三輯也好評如潮，今次相信TVB會充滿信心。講起頭三輯，其實有一個共同點，就是都有「小丑」這個角色，而今次《法證先鋒IV》也有其出現，今次由四輯監製梅小青親解為什麼一定會有這個角色。

《法證先鋒IV》第一集又係「小丑」。（螢幕截圖）

即睇第一集精彩內容：

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9年前的《法證先鋒III》大結果結尾，徐子珊和吳卓羲，還有張可頤和黎耀祥準備卻接到任務，趕往命案現場時，發現死的是經常和黎耀祥女兒玩的小丑（吳雲甫飾），此時全劇正式完結，「小丑案」也懸而未決。第一輯中毀容小丑（蔡子健飾）囚禁了高sir（歐陽震華），第二輯開局便是失去弟弟而要復仇的小丑（胡諾言飾）。

第三輯最後就係死咗個小丑。（螢幕截圖）

睇返頭三輯嘅小丑：

四輯《法證》監製梅小青親自解釋小丑之謎，她在接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋頭四輯有個好特別嘅地方，就係每一輯都要講小丑，咁《法證先鋒》小丑對於我嚟講係一個情意結，因為每一輯去到小丑都獨別多觀眾鍾意，特別會提起劇情，所以我每一輯都用小丑，第四輯我哋就會解咗呢個迷團，縱使唔知會唔會有第五輯，但小丑呢個謎團會永恆落去。」