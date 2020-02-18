【武漢肺炎】羅鈞滿否認CSI口罩來自一哥飯局：家人給我的

武漢肺炎肆虐香港，人人瘋狂搶口罩，令到供不應求，政府部門專用的CSI口罩更被網民踢爆不時被炒賣出市面，質疑政府是否不小心將口罩流出市面。昨日前TVB藝人羅鈞滿於IG出post卻戴著政府部門專用的CSI口罩，有網民質疑：「佢點得嚟？」有人懷疑他是否轉了行做公務員，還是早前出席明星足球隊與一哥飯局而拿到？

【武漢肺炎】羅鈞滿佩戴CSI口罩 網民質疑來源：佢點得嚟？

有網民向他要CSI口罩。（IG@羅鈞滿）

羅鈞滿今日向《香港01》透露該口罩的來源，他說：「有關CSI口罩方面，本身我對口罩沒有認真研究。來源只是因為我上星期三準備出發吉隆坡前，擔心回港後要被隔離14天，在出發機場前午餐時家人給我的。或許因為家人年老，疫情發生前也會出入醫院/長者健康中心，相信家人給我的CSI口罩應該是這樣而得到。」

羅鈞滿表示自己上年在台灣買的口罩已只剩下一包。（受訪者提供）

羅鈞滿表示自己上年在台灣買的口罩已只剩下一包，上星期在吉隆坡藥房也找不到口罩，他表示：「口罩嚴重缺貨，這陣子真的一罩難求，我自己的存貨也所餘無幾，近日用的都只是上年從台灣買回來剩下的三幾包黑色口罩。上星期三去吉隆坡，有空也去逛逛藥房碰運氣，可惜都賣光了。而同時間我也聯絡上住在南美洲的親友，他們那邊好像還有些來自德國的口罩供應，所以我都在打聽消息，看看到底還有多少存貨，如果當地容許的話會運回港，到時再跟社福機構聯絡，給有需要的香港人（尤其是老人家）。」

上星期在吉隆坡藥房也找不到口罩。（受訪者提供）

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