森美父母被困鑽石公主號　稱情況唔樂觀：唔知傳染源頭喺邊好擔心

自從開始隔離後，森美透露父母只去過一次放風。「阿爸用派嘅酒精去抹房，連我嘅劇都睇曬，可想而知幾悶。」

「鑽石公主號」郵輪日前再多再多99人確診，森美父母亦被困於船上，他早前在電台節目《早霸王》開咪時，提到自己嘅心情由最初嘅安心到近日開始十分擔心，事關日前他錄製抗疫節目時，同場醫生們對病毒都有不同睇法，好多嘢都係靠估，有醫生亦指出冠狀病毒潛伏期雖然有14日，但一般4至5日會見到病徵。「我父母由4號開始隔離，到而家已經12日，加上佢哋唔係走來走去，所以都安心。我之前都係問父母都唔係好細仔，淨係問有冇事、悶唔悶。」

由於傳染源頭是甚麼，所以森美希望父母能盡快離開郵輪日。（影片截圖）

直到日前森美得知確診個案中有70個係無病徵時，令他感到十分擔心，因為傳染源頭是甚麼，他又指美國公民返關島時，都有十幾位是有確診而回國隔離，而他從新聞得知香港安排應該是如果被確診便不能回港，親密接觸者也不能回港，他說：「所有資訊都係我睇新聞，唔係由我父母嗰邊得知，因為其實船上資訊係零，幾日有一封船長的信，但船上確診人數幾多係唔知，有幾多香港人亦都唔知，有時我將香港新聞Whatsapp佢哋，佢哋都話唔知，好彩而家資訊發達，不過都會有啲擔心，好似唔樂觀，可以潛伏十幾日。」

武漢肺炎：美國乘客2月17日從「鑽石公主號」下船後，乘搭巴士離開橫濱港。（AP）

森美日前錄製節目時，不少醫生都向他提供資訊。「我有叫媽咪沖涼時用濕毛巾封下渠位，平日又要倒水落去，因為係中央冷氣出風，而家都叫父母喺房中戴口罩。初時職員送餐係打開咁送，但咁表示會接觸到空氣或飛沫，反映之後已經放入盒，水就無問題，係樽裝水，但就叫佢哋唔好同職員交談，因為之前有檢疫人員都確診，餐具真係要用水煲滾一滾，唔好就咁洗就算。」

停泊在日本的郵輪鑽石公主號愈來愈多人確診感染新型冠狀病毒肺炎，包括10名港人確診。船上共有260名持香港特區護照上船的旅客。（美聯社）

他指父母的測試報告仍未出，預計要兩日時間，希望一切無事。小儀提到船上有乘客表示不想返港後仍要被隔離14日，森美表示父母亦覺得隔離14日十分辛苦，但森美指出：「我想佢哋快啲離開隻船，因為咁係離開個源頭，記者問想唔想團聚，我最重要係佢哋健康。」他之後解釋船上嘅香港人係通過測試才獲准上機離開。「「作為仔，唔係我不孝，我情願佢哋返港後入隔離營，因為地球很危險，我想保護你，佢哋入住隔離營我會心安啲，因為嗰度安全，佢哋又測試咗無事，我講完之後媽咪話認同，但暫時未知結果，因為佢嘅報告仲未有。