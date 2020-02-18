洪卓立新歌道盡與湯怡分手的悲與喜　MV佈滿對舊愛思念密碼

一向擅長唱慘情歌的洪卓立（Ken）日前推出了新歌《喜劇收場》，由林若寧操刀填詞，歌詞令網民聯想起他和湯怡11年的感情，雖然感情最後爛尾收場，但不能抹煞過去一起時有過的趣味和甜蜜回憶。

MV在日本取景，故事中的情侶有着無數的甜蜜回憶，在冰天雪地中依偎並行，彷彿這樣一步一步走，便能走到最後。可惜二人間的火花消逝，無法同步走下去，多年的感情只好用分手作結尾。

洪卓立推出了新歌《喜劇收場》MV。（《喜劇收場》YouTube影片截圖）

放手出於意料 歡送你用微笑

情侶分手，有幾多對能做到喜劇收場？有人說離離合合是人之常情，但當一段關係去到無可挽救的地步，回想起共同美好的回憶，習慣了每天都有他在旁、你們之間的山盟海誓、捱更抵夜親手為對方做的小禮物、曾經去過的每處地方，經歷過這一切一切，你還可以坦然笑着面對分開，為雙方留下最後一段美好回憶嗎？

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劇到最終爛了尾 慶幸也有過小趣味

分手後，MV男主角重回舊地，昔日與女朋友玩煙花的情景歷歷在目。他擦亮手上的火柴，就算心中多麼的不捨，仍要和逝去的歲月、回憶道別。的確一段關係是否「喜劇收場」，你和我的定義或許不同。有人認為相識、相戀、再共同步入教堂，牽手到白頭才算喜劇收場。但亦有人認為只要每段甜蜜回憶都切實發生過，又何需太介懷感情的期限？男女雙方告別時懂得微笑、放手、祝福，見證大家在這段關係中變得更成熟和堅強，這不也是「喜劇收場」嗎？

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今天多了個知己 輕輕一笑和睦地撤離

洪卓立和湯怡拍拖11年，相伴對方三分一個人生，更是大家眼中的「金童玉女」，還記得他們宣布分手時，網絡上一片哀嚎，紛紛表示童話幻滅、不再相信愛情。洪卓立的分手宣言中說到：「這段緣份已由男女朋友，變為仍然是會為對方赴湯蹈火的知心好友。」

洪卓立和湯怡拍拖11年，最後宣布分手。（IG/ @hungcl）

分手難免可惜，不過二人分開後仍能以知己、甚至親人的身份守護對方，不是更難能可貴嗎？身份改變了，但對對方的愛從未減少，只是以不同方式表達。感情路上的喜劇收場可以是白頭到老，亦可以是懂得放手、成全自己、成全對方、祝福彼此找到更適合的人。「分開或許是選擇 但它也可能是我們的緣份」，祝願大家在愛情路上都能「喜劇收場」。

洪卓立和湯怡走過彼此三分一的人生，以另一身份守護對方：