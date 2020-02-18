《與神同行》河正宇涉吸毒被調查　疑借用弟弟名義非法濫用麻醉藥

韓國電視台SBS和Channel A本月先後報道，有著名電影演員和演藝企劃公司老闆用弟弟名義非法注射異丙酚超過十次，外界紛紛推測涉事演員名稱。今日（18日），有韓國傳媒指出，該名演員是主演《與神同行》系列的影帝河正宇，當事人所屬公司Walk House Company目前未有任何回應。

韓國電視台踢爆有著名電影演員借用弟弟名義非法注射異丙酚，今日更指出河正宇現接受調查。 （Viu《K1頭條》提供）

河正宇被指以弟弟車賢宇（右）名義注射異丙酚。（網上圖片）

當地傳媒報道，河正宇（本名：金聖勳）以胞弟車賢宇（本名：金英勳）的名義，到演藝企劃公司老闆介紹的首爾江南整容外科注射異丙酚，Channel A更指河正宇注射異丙酚超過十次，目前正接受當地警方調查。不過，河正宇所屬公司Walk House Company未有正面回應，令河正宇注射異丙酚傳聞甚囂塵上。

河正宇主演的作品中，最為香港人熟悉的是《與神同行》系列。（《與神同行》海報）

《與神同行》劇照

+ 3 + 2

異丙酚是用於靜脈注射的睡眠麻醉劑，因異丙酚呈白色，因而被稱爲「牛奶注射」，用作深度睡眠緩解壓力、疲勞、失眠症等，但過度注射有可能中毒，所以2011年被韓國分類爲毒品。2013年，朴是妍（又譯：朴詩妍）、李丞涓和張美仁愛等女藝人因非法注射異丙酚，被判監八個月，緩刑兩年；2012年，美籍韓裔女星Amy因注射異丙酚等麻醉藥，被判監一年，其後被逐出韓國。