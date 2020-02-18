知情人士爆TVB演員合約荒謬：靠佢一年一Show根本生存唔到

日前有報道透露，TVB在2019年的業積將會較2018年虧蝕的1.99億更高，去年年底亦已大幅裁員。加上近日受「武漢肺炎」影響，無綫內部的工作情形更加慘淡。但表面上是共度時艱，事實上卻漠視一班綠葉演員的權益。繼73歲的劉江之後，69歲、入行超過50年的金牌綠葉李麗麗亦低調離巢，雖然二人並無表明自己不續約的真正原因，但據知情人士透露，二人選擇離開與「減Show」有密切關係。

劉江早前表示過過了「生活底線」：

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「靠佢一年一Show根本生存唔到」

據知情人士－一名合約演員透露，2019年又與演員簽「一年一Show」合約：「以前都試過咁㗎喇，變相好似係長散工咁，但自從公會成立咗之後投訴過就冇咗，變咗『一年六Show』，點知上年又用返呢款約，係自僱人士咁，冇底薪，冇MPF又冇醫療福利，（一Show即係點？）即係一個Job咁計，通常1至3日嘅，（1個Show通常有幾錢呢？）個個人唔同㗎喎，一般起碼都有幾千蚊嘅，但聽講過有啲真係得千零蚊㗎咋。」知情人士還透露，有很多一年六Show或一Show的藝員多數會以其它工作維持生計，例如舞台劇、網劇或其它媒體公司的演出工作，甚至有人要做司機、運輸等娛樂事業以外的工作搵食：「所以淨係靠佢一年一Show根本生存唔到。」

李麗麗入行超過50年：

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對綠葉演員投閒置散

除了在合約上被剝削福利之外，一班綠葉演員亦有怨無路數，即使受到不公平對待，仍然要忍氣吞聲，知情人士謂：「冇辦法，因為怕出咗聲會畀TVB秋後算帳，佢哋怕以後返唔到嚟做嘢。曾經聽過余子明通告係2330至2800，佢七十幾歲人，個精神真係頂唔住㗎。有時改咗通告又唔通知，例如遲咗Call嘅，佢就由得班演員提早到冇嘢畀佢哋做」他又透露有不少無綫的合約演員近日亦長期冇工開，加上社會氣氛和疫情關係，就連內地商演工作亦要先接受審查甚至取消或延期，只能夠留在家中食殼種，零收入。

余子明有「御用姜子牙」之稱：

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點解又要簽約？

知情人士又稱，現時與無綫簽一年六Show或一Show的藝員為數不少，而最主要的簽約原因，是為了保住自己是「TVB」的名號，以便在內地能夠較容易找到工作：「如果冇得返大陸拍嘢嘅，咁都有辦法嘅，所以都唔係個個都真係得一年一Show嘅。例如得閒返去公司蒲吓頭，見到啲監製就問吓有冇嘢幫到手呀咁，雖然有啲監製都好一刀切咁話冇嘅，但有好多都會明白，會安排啲嘢畀你做，啲PA都會幫吓手嘅。」

早前張智軒亦宣布離開工作了24年的TVB：