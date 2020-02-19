【武漢肺炎】松岡李那都話唔夠口罩用：東京啲人防疫意識好低

整個亞洲、甚至全球最近都受著「武漢肺炎」的威脅，世界各地的人民都大大提升了自我保護意識，即使是同事、朋友甚至家人，都會時刻警剔自己保持距離，盡量避免太過親密接觸，再加上社區感染的爆發危機，社會上人人自危。雖然「武漢肺炎」肆虐，但大部分人仍然能夠享有出、入境自由，旅行、公幹must go on。不過最近就有講中文的網民表示，自己在日本旅遊時受到當地人的歧視，見到他脫下口罩更即時拉開距離，令該名網民大為反感。而另一方面，現時在日本生活的松岡李那就為日本同胞平反：「喺今次嘅疫情入面，日本真係對所有華人都非常友善，佢咁講係抹殺咗我哋對大家嘅善意。」

松岡而家身處日本東京。（Instagram@linahxoxo）

愛莫能助

現時身處東京的松岡接受《香港01》記者訪問時表示，其實日本當地現時的防疫用品也非常缺貨，即使有香港朋友託自己在日本買口罩亦愛莫能助：「其實而家會看到好多地方都斷貨，無論口罩定消毒藥水都係，我之前想叫住廣島嘅父母寄口罩畀我，但都係買唔到。」她又表示日本對中國的疫情表現非常包容，其經理人王友良（Ivan）補充：「早幾日我都好感動，因為有好多朋友都託我喺日本搵口罩，我之前喺大阪城見到有消毒劑，個售貨員叫我買多幾支傍身，知道我哋而家好有需。」

王友良而家都經常喺日本居住：

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擔心日本情況

2月16日，東京千葉縣早前一名20多歲男子證實確診武漢肺炎，但他即使發燒仍被迫上班，去醫院求診，亦因為醫護人員處理態度散漫而無法得到適切治療，最終證實確診時已變成重症。雖然日本確診個案已超過400宗，但松岡李那卻表示當地人的防疫意識並不高：「我自己都好擔心，因為東京呢度有好多人都無戴口罩，冇乜危機感，防疫意識好低，有啲夜店仲話戴口罩唔畀入。所以我打算提早返廣島搵我父母，嗰度暫時未有確診，同埋嗰度靜啲、人少啲，應該會安心啲。」她還表示千葉縣男子的事件揭發之後，有不少日本人都開始責罵政府，因為政府從來沒有公布過該確診男子去過的地方，只有網民在網上廣傳才清楚事情的來龍去脈：「我覺得中國政府比日本透明得多。」

松岡都話自己嘅工作大受影響：