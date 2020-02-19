森美父母仍未進行檢測 ：阿爸話有乘客真係會開咗房門周圍走

停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，首批乘客在當地時間2月19日早上下船，先後次序由船公司與乘客商談決定，目前下船的主要為高齡者。至於其他乘客，若居住同房間的人確診感染，即使自身檢查呈陰性，亦需要在船上另一房間接受隔離14天，才能下船。

森美父母因未進行檢測，所以仍被困鑽石公主號郵輪。（影片截圖）

而森美的父母，由於仍未進行檢測，所以目前仍在船上嘅客房中進行自我隔離。今日他在電台《早霸王》中交代父母情況，他說：「據我父母所講，檢測應該係因為由80歲開始驗，所以佢哋比身邊幾個朋友都遲驗，身邊朋友5、6個，有樣嘢好彩係佢身邊朋友都無事,咁我都就安啲。」



森美話因為用得太多酒精搓手液，所以搞到手指裂咗，要改用手套保護自己，更呼籲大家唔好去搶手套。（影片截圖）

他稱船上港人對情況掌握不多，主要是靠香港新聞才得知，同時他亦為父母澄清：「阿媽同我講『阿仔我哋冇話唔返香港，冇話唔肯隔離』，我話我哋冇咁講，我都想你哋返嚟隔離。」森美表示根據父母嘅資料所得，通過檢測後亦可選擇唔跟隨包機回港：「實際得唔得我係唔知，因為而家做任何決定都不太理智，有太多unknown、變數太多。我同阿爸講佢哋隔係好事，佢都話會去，仲同我講『你唔使驚，你話返比啲人聽』不過其實收線前，阿爸有話『無咩嘢你唔好再講我哋啦』，我話因為好多人都關心船上嘅情況。



森美話鑽石公主號郵輪上有人喺隔離期間，依然離開房間周圍走。（影片截圖）

對於各船上乘客雖然有隔離，但仍不斷有人確診，森美亦有向父母打聽，結果其父表示有不少人隔離時會離開房間周圍走：「阿爸話真係有人開咗房門周圍走，點解呢? 譬如我同Marco一齊去, 但唔同房，有時會走到鄰房傾計，我問佢哋有無，佢話無，仲吩咐我一定要同佢向大家講返。」森美森美表示曾與醫院討論，得知檢測方式不是百分百準確，故叮囑能夠登機回港的朋友要小心，飛機上盡量做好安全保護：「唔好以為自己檢測咗冇事，大家飛機上唔好除口罩傾偈，我都叫爸爸媽媽如果上機唔好食嘢，去廁所要洗手清潔乾淨。」

