【法證先鋒IV】林子超弒父場面超狼死　戲外感激爸爸默默撐演藝路

無綫（TVB）重頭劇《法證先鋒IV》首集收視高達33點，成績理想，劇情緊湊絕對是收視高開的最大原因，而昨晚（18/2）第二集便講述「粵劇劇團兇殺案」案中有案，楊證樺飾演的黃立強連環殺害龍耀中（嘉駿 飾）和靚少寶（溫玉瑜 飾）後慘遭斬殺，行兇者竟然是飾演其子黃誠康的林子超！不少觀眾看到結果時都覺得非常驚奇，因為林子超個樣實在看似天真無邪、人畜無害，但其實他在《宮心計2深宮計》已經奸到出汁。

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問如何入戲？林子超坦言在人物性格分析上做了不少功課，更準備了4個不同的角色背景：「黃誠康A、黃誠康B咁，講佢細個有咩經歷，點樣令佢變成做呢件事，之後我喺4個選擇中揀一個啱自己嘅，再將自己一啲感受放入去，每一晚都諗點解我咁錫我阿媽，而唔係好理我阿爸，去發展自己個角色，令自己角色更立體，入到嗰個情緒，就好相信自己係黃誠康，唔係林子超。」

談到《法證先鋒IV》是金牌監製梅小青（左二）的最後作品，林子超坦言榮幸能夠參與其中：「如果唔係佢，我冇可能成為一個演員，所以好感激小青姐呢個伯樂，佢仲好肯畀機會我去做劇集記者會嘅主持，等大家認識我。雖然唔捨得，但佢榮休我都戥佢開心，因為咁樣先唔會錯過享天倫之樂嘅樂趣。」（Instagram/@andylinchichiu）

林子超又笑言演這類戲特別累，因為要全神貫注：「演完如釋重負，同埋個滿足感係好大，做得好係會不期然有種想會心微笑嘅感覺，好攰但好滿足。」提到他的演出甚有說服力，記者笑問曾否諗過弒父，他笑說：「我同我阿爸、阿媽關係幾好，我冇諗過殺我阿爸，哈哈！佢哋亦默默支持我嘅工作。（最感激佢哋乜？）佢哋唔反對已經好感激，因為我屋企好傳統，我家姐係會計師，佢哋都想我有份穩定收入嘅工，但係我偏偏唔係行佢哋想我行嘅路。」

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