【武漢肺炎】古天樂酒樓暫停營業放有薪假　自己頂住保員工飯碗

新型冠狀病毒肺炎持續肆虐，致令人心惶惶，市民如非必要，大多盡量足不出戶，經濟亦受到嚴重的影響，不少公司、店舖都要求員工放無薪假以減低開支和虧蝕，甚至出現大量裁員潮又或是結業。就連謝霆鋒的多間曲奇店門市都要結束營業，轉戰網上繼續經營。而古天樂 (古仔)投資的名廚酒家最近也要暫停營業。據悉，古仔這間酒家約40名員工這段時期雖然不用上班，但卻享有有薪假。另外，他亦盡量安排他的影視公司旗下一眾員工home office，讓大家可以在家中抗疫。

古仔旗下酒樓暫停營業，員工可放有薪假。(ig@kootinlok_louis)

古仔回應傳媒有關他的酒樓暫停營業一事時，就表示其實酒樓的生意一直幾好，由農曆新年到現在也一直做得住，不過他聽從管理層的提議，鑑於今次疫情嚴重，為了員工和顧客着想，故決定暫停營業，目前預計3月初會重開，不過最終還是要視乎疫情的情況而定。據悉，重情義的古仔還親自對管理層要求讓員工放有薪假期，更不可以裁員。對此，古仔坦言他的公司盡量也不會炒人，除非是犯了大錯，亦不會要求員工放無薪假期。他直言現在經濟這麼差，自己有能力頂得住的話，一定會保住自己員工的飯碗，盡去幫得一個得一個。古仔果然是好老闆的典範。

古仔話自己頂住都要保住員工飯碗。(ig@kootinlok_louis)

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