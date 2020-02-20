Baby被爆國外復工同金馬獎新人拍文藝片　轉戲路不獲網友睇好

內地武漢肺炎肆虐，導致許多劇組需要停工拍攝做好防疫工作，不過最近就已經有不少劇組開始分階段復工。而Angelababy（楊穎）就被爆早已復工，目前人正在海外拍攝新作，網傳她今次同金馬獎《最佳新人獎》的實力派演員李鴻其合作拍攝一部文藝片，不過新作還未播出，Angelababy就引來不少批評，直言其演技差還是專注拍攝綜藝節目就可，希望她不要再接觸演戲這一環。

Angelababy被爆拍文藝片。（Angelababy微博圖片）

據網上流傳的消息指出，Angelababy其實早已復工飛往國外拍攝新作，今次她將同李鴻其合作拍攝一套文藝片。從曝光的路透照而看，可見二人在冰天雪地的地方拍攝，Angelababy身穿白色長羽絨搭配雪地短靴，而在旁的李鴻其亦身穿毛毛大外套配雪地短靴，可見二人保暖工作做到足，足以證明當地是極之寒冷。另外，亦眼見Angelababy手上疑拿著是劇本與李鴻其對戲，該地方亦貼出「FILMING IN PROGRESS」的字眼，說明拍攝工作進行中，未知二人在如此浪漫的地方拍戲會是甚麼故事題材呢？

Angelababy被指同李鴻其合作。（娛樂扒叔微博圖片）

電影拍攝中的字眼。（風華月貌的令公子微博圖片）

事實上，Angelababy的工作室在早前就已公布她的2月份工作行程，確實寫明在2月份進入劇組拍攝，是次就被爆在國外已經開工，此消息可信度亦相當高。以往甚少接拍文藝片的她，今次挑戰拍攝文藝片相信想帶給觀眾一個與眾不同的Angelababy，不過電影還未播出不少網友就已經不看好，還直言她始終拍綜藝節目比較合適，大家在微博留言道：「她的臉我看不出故事」﹑「求求別拍戲」等，似乎對她的演技沒有信心。

與Angelababy拍檔的李鴻其一直是拍文藝片為主，主演過《醉.生夢死》﹑《地球最後的夜晚》等，在2015年更憑《醉.生夢死》奪得台北電影節的《最佳男主角》與金馬獎《最佳新人獎》，絕對是實力派演員。兩年前更同楊冪合作拍攝電影《寶貝兒》大受好評，該電影更令楊冪的演技獲肯定，令她奪得「第16屆廣州大學生電影節」《最佳女主角》一獎，電影還入圍多個國外電影節的主競賽單元電影，楊冪的轉型非常成功。

李鴻其同楊冪拍過《寶貝兒》。（肉丸真好吃微博圖片）