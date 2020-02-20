溫家偉爆因穿着性感被TVB炒魷魚：話我件恤衫由頸開到落肚

「大隻仔」溫家偉（Alan）去年宣布離開TVB，結束10年賓主關係。離巢後溫家偉主力在新加坡發展，更升呢做劇集男主角，發展非常順利。Alan同時開設個人YouTube頻道，在第一段影片中，他就大談離開TVB的感受，更自爆因為太性感而被明珠台炒魷魚。

Alan自爆因為穿着太性感而被明珠台炒魷魚。（《Alan Wan 溫家偉》YouTube影片截圖）

溫家偉在2008年由紐約來港參選《香港先生》，2009年在美國完成學業後正式加入無綫成為藝員。原來Alan第一個工作是在明珠台擔任天氣先生，不過卻因為着得太性感而被公司炒魷：「佢哋話我件恤衫由頸開到落肚，又話我個衫袖拉到咁上，唔似一個正常天氣先生。我話最好嗰啲係咁，跟住佢哋就炒咗我。」

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至於溫家偉當時做天氣先生時所穿的衣服由誰提供？為何被TVB炒魷後，又會在翡翠台主持綜藝節目呢？Alan以Whatsapp回覆：「啲衫有時係我自己準備，有時係公司畀。當時有人投訴我啲衫太低胸、摺袖，唔攝衫。佢冇正式入房炒我，但係同我講去到咁上下唔使做。不過都好嘅，之後就過去翡翠台拍飲食、旅遊節目。」

冇做天氣先生後，Alan轉到翡翠台主持綜藝節目。（IG/ @awansauce）

重提參選《香港先生》，溫家偉表示雖然要在鏡頭前非常性感，但都是開心的回憶：「《香港先生》令我知道自己想做演員，係一個好好嘅經歷，識到好多lifetime嘅朋友，亦見識好多。因為《香港先生》我開始學廣東話，開咗一道門畀我見識亞洲文化，其實好開心。」

溫家偉在新加坡發展非常順利，他透露即將開拍兩套新劇，更會擔正做男一。不過Alan未有忘記香港的粉絲，雖然暫時在電視上未能看到他的演出，但可以透過YouTube頻道了解他的近況：「YouTube係我鍾意做嘅嘢，專係畀之前鍾意睇我飲食節目、玩遊戲嘅香港fans，喺電視見唔到我都可以喺YouTube見到我。」

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