沙律張沛樂自認性感身材是賣點：有啲男人係好膚淺

你問我會唔會係一個好老婆呀？咩叫好老婆呀其實？ 張沛樂《美少女日本民宿》

在出發拍攝開電視節目《美少女日本民宿》之前，張沛樂（沙律）剛與拍拖3年多的男友林耀聲分手，當時沙律在IG寫道：「我自己決定自己一個搬家，發展自己一個人的新生活了！相信對我人生有新的體會和挑戰，加油！」

沙律經常會會在IG分享工作和生活近況：

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節目流露分手心情

節目《美少女日本民宿》終於在2月初播出，節目中，沙律亦透過旁白流露自己的「單身心情」，例如「今次，係我告別咗一段感情之後，帶住唔同嘅心情舊地重遊，難免會有一啲熟悉嘅場景喺腦海浮現。記憶不會消失，只是不用常回看」；「記憶不會消失，只是不用常回看。」《香港01》記者專訪沙律當日，雖然是以「節目」為名，但實際上，她早已預備好回答記者有關戀情的問題，還打趣反問記者：「今日，係問民宿吖嘛？唔係仲有咩問呀？」

沙律在節目中性感演出：

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分手原因剖白

3年戀情，說長不長，說短亦不短，然而沙律與林耀聲已是公開的共居關係，外界一直以為二人是準備結婚的一對。去年11月公開「分訊」，不少人亦感到意外，沙律解釋原因是價值觀不同：「雖然日日都見，但其實我哋好少溝通，日日都有傾偈，但又唔係好深入，愈嚟愈覺得兩個人一齊係唔啱咁樣囉。我哋好少會偈我哋兩個之間嘅關係嘅問題，例如係我哋兩個人嘅將來呀、關係呀，相處模式呀，兩個人好似冇進步囉我覺得，我又唔係好理，佢又唔Care，到事後攤開講，先發現大家諗啲嘢好唔同。」

有沒有機會復合？沙律斷言：「唔會。咁決定咗喇，就唔會返返轉頭㗎啦！如果唔係嘅話，洗乜講分手啫？」（陳順禎攝）

沙律＝身材＝性感？

「張沛樂」的關連字，總離不開身材、性感，沙律亦不否認，回望自己過去的工作，身材和性感就是自己的賣點：「因為我有身材，就搵我去做一啲Sell身材嘅工作，就博有人睇。但而家啲人唔係主要睇身材，而係鍾意我個人吖嘛！」但對比起泛義的「性感」，沙律卻愧不敢當：「有啲男人係好膚淺，佢哋認為女人係應該嬌嗲，溫柔，小鳥依人，佢哋覺得女人就一定係咁。但當大家都發現我唔係嘅時候，啲人就覺得我好特別，有啲朋友仲話我係男人嚟。但亦都因為唔嬌嗲，所以慢慢開始冇呢啲嘢做喇，就算係要Sell性感，都係一啲硬朗啲，女漢子啲，倔強嘅女人。倔強嘅女人都可以有身材睇㗎嘛。」

沙律透露，早前有朋友打算找她演一名較男性化的女同性戀者。（陳順禎攝）

失去倚賴

現時沙律正過着一個人的生活，清潔、帳單、家中的大小事務，全部都要自己處理：「頭嗰一個月好唔習慣，因為始終都係第一次，以前就同屋企人住，又或者點都有個伴，係有啲悶，雖然以前兩個人住，個生活都係咁上下。」但對比起以前，沙律學習到生活如何自理，更一改過往家中物件亂七八糟的習慣，每天打理房間，好友亦認為她判若兩人。惟一最令沙律頭痕的，是面對屋企被昆蟲入侵：「如果有小強呀，昆蟲仲要識行嗰啲呢，我通常都唔理佢哋，打開窗，佢哋走就走咁，但因為我有兩隻貓，佢哋一見到昆蟲就會發癲，係咁要捉佢咁，因為我覺得佢哋唔係想幫我捉昆蟲，而係搞啲恐怖嘢畀我睇！如果佢拍死咗，即係長期喺度啦，即係要我幫手執。」慶幸，沙律爽朗的性格確實有別於廣義的「女性」，或者「身材」一詞只是她外表上的吸引力，正如她在訪問時所定義自己的賣點一樣。

而家啲人唔係睇身材，而係鍾意我個人吖嘛！ 張沛樂