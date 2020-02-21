林嘉欣飛阿布扎比出席晚宴　做足防疫上機：不用過分憂慮

林嘉欣 (Karena) 因為工作關係，常年飛來飛去，就算農曆新年期間也難例外，不過這一趟要去以前從未去過的阿拉伯聯合酋長國首都阿布扎比 (Abu Dhabi)，就令嘉欣十分期待，不過近日新型肺炎疫情令人關注，嘉欣上機時都做足防疫措施，好好的保護自己。

嘉欣獲邀飛往阿布扎比出席珠寶品牌 BVLGARI 活動及晚宴。

近日新型冠狀病毒肺炎疫情令人關注，幸好嘉欣早有準備，上機時也做足防疫措施，口罩及酒精搓手液，缺一不可，她直言：「近期因為工作關係常常接觸很多家居健康衞生知識，所以個人在這方面十分有紀律，完全不會擔心，只要跟從醫生的建議，就不用過分憂慮。」一向持家有道的嘉欣，出門前也早預備一些防疫用品給兩位寶貝囡囡 Kayla 及 Sofie，就算身在外地也把家居抗疫防護安排妥當。

嘉欣這次獲邀飛往阿布扎比出席珠寶品牌 BVLGARI 活動及晚宴，品牌這趟非常榮幸，能首次與阿聯酋王室成員 Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan 殿下，經歷超過兩年時間，一同精心創作出全新的 Jannah 系列，亦是阿聯酋王室首次與國際品牌合作。嘉欣也好趁當地完美天氣，連日換上多個造型，於波斯灣海域的海灘上進行拍攝。有一日拍攝途中，突然有男遊客在海邊跑出攝入鏡頭並要求和當地難得一見的「東方美女」合照，男遊客合照時也表情攪笑，十分滿足。

大夥兒在拍攝空檔，也偷空前往當地名勝謝赫扎耶德大清真寺 (Sheikh Zayed Grand Mosque) 參觀，但因為女性進入清真寺需要包上頭巾，由於事前沒有準備，故嘉欣即興用絲巾包頭入寺參觀，她笑言這一身造型「非常中東style」，之後她再換上清新造型，到訪 Qasr Al Watan當代阿拉伯聯合酋長國王室及總統的皇王宮。

另一晚品牌於阿布扎比羅浮宮設宴，嘉欣身穿希臘時裝設計師 Mary Katrantzou 的晚裝盛裝出席。晚裝剪裁立體，配上璀璨奪目的高級珠寶，突顯新時尚。