《獅子山下2020》3月8日首播　鄭敬基潘燦良吳浣儀演技派輪住擔正

一直以來由無綫電視（TVB）主導的港劇，近年發展陷入樽頸，裹足不前，幸而ViuTV與香港電台仍然積極開拍新劇，既讓觀眾有更多選擇，亦令一眾演員有切磋交流的機會。ViuTV現時主攻周一至周五，晚上九時半的橫線劇，至於港台電視31則力谷周日劇時段，繼連續劇《萬輻瑪利亞》與《沒有牆的世界VII ─ 閃亮舞台》之後，皇牌劇集系列《獅子山下2020》即將回歸，3月8日起，逢周日晚上九時零五分播出。 撰文：游大東

鄭敬基在《日照太短》單元裏飾演父親阿鴻。（香港電台提供）

鄭敬基在《日照太短》單元裏飾演父親阿鴻，劇中他面對妻子懷孕、家庭開支的壓力，演繹角色時甚考功夫。（香港電台提供）

闊別一年，由羅志華監製的《獅子山下2020》將會帶來六個全新單元故事，包括黎子儉執導的《喧囂過後》、阮智謙執導的《日照太短》、蕭文學執導的《最後決定》、陳英尉執導的《流離朗蕩》、梁永豪執導的《裊裊時光》，以及龐天鵬執導的《鶼鰈》（粵音兼蝶）。

演員陣容方面亦甚有看頭，潘燦良、鄭敬基、吳沅儀分別在《喧囂過後》、《日照太短》以及《鶼鰈》擔正。潘燦良在單元故事裏飾演對沖基金經理TY，深懂投資之道和掌握時機，在投資市場上一直如魚得水，不過事業有成，婚姻、家庭卻失意，TY與妻子離異，跟女兒的關係疏離，長期卧病在床的年邁母親，就是他的唯一至親，某天TY突遇急病，令他不得不放慢腳步，反思之前錯過的人和事。

「劇帝」潘燦良再演《獅子山下》，在《喧囂過後》故事中飾演對沖基金經理TY，事業有成，家庭卻失意。（香港電台提供）

由吳浣儀主演的單元《鶼鰈》，她飾演阿帶，與丈夫何伯（麥洛新飾）是老夫老妻，這是他們繼《歲月不忘情 ── 花團錦簇》後再演夫妻，相信演繹角色時更有默契。（香港電台提供）

《日照太短》單元裏，鄭敬基飾演阿鴻，他與太太和兒子一家三口居住在劏房多年，經過多次遷居，只有一個簡單希望 ── 成功上樓。某天，阿鴻正在預備與新房東簽約，豈料收到太太再度懷孕的消息，意味未來一段日子，阿鴻要獨力支撐全家生活開支，但他絕對不想放棄這個新生命來臨，面對妻子施壓，阿鴻顯得猶豫不決，生還是不生，該如何是好？

由吳浣儀主演的單元《鶼鰈》，她飾演阿帶，與丈夫何伯（麥洛新飾）是老夫老妻，但二人關係絕不融洽；二人育有一子一女，但都各有問題，長子阿榮（林子博飾）因欠賭債已失蹤多時，幼女阿芳（何慕詩飾）則婚姻失敗。何家多煩惱，阿帶10年前因小事與何伯吵架，剛巧當時阿芳離婚，阿帶便搬去跟女兒同住。10年後，阿芳事業有成，經常往返內地公幹，於是遊說阿帶搬回老家與何伯同住，希望兩老能夠冰釋前嫌，到底女兒能否如願？

今輯《獅子山下》亦邀得王宗堯參演，在《最後決定》單元中擔正，飾演私家偵探盛哥。（香港電台提供）