【辣伙頭】鄧月平新方法速煮洋葱湯獲高度讚賞　抱郭奕芯爆喊

Viu TV煮食節目《辣伙頭》，請來圈中多位年輕女藝人比拚廚藝，剛播出一集要以黑糖麵包做菜式，除咗原有三位主持兼評判陶大宇、郭政鴻及大廚楊尚友外，更請來食家盧覓雪擔任特別嘉賓。其實經過多集以來實戰及鍛鍊，幾位參賽者都實力升級仲愈戰愈勇，自6歲起下廚嘅鄧月平（Larine），決定以法式傳統洋蔥湯配松露油炒麵包粒出戰，結果擊敗一眾對手奪冠，的確得來不易，當佢同郭奕芯及其他參賽者抱抱時，更感觸得眼濕濕。

6歲已經開始下廚，煮食對鄧月平來說毫無難度。

法式洋蔥湯向來烹煮需時，但比賽時間只有一小時，起初評判都不睇好她可以煮出好味的洋蔥湯。但原來鄧月平早有準備，用新食材及方法去煮這個湯，令短短一小時都可以煮出傳統味道。節目中，客席評判盧覓雪便稱讚 Larine ︰「好好食，相得益彰，好滿意係呢個效果。」大宇則話：「我希望你將呢個配方交俾我，我可以帶返去同屋企人分享。」事後 Larine 表示：「大宇哥問我拎食譜時我好 surprise，我即場寫咗食譜俾佢，希望佢返到屋企真係有煮呢個湯啦，而雪雪出名嘴刁，能夠煮嘢食令佢滿意都係我目標之一。」

節目中盧覓雪稱讚 Larine 菜式「好好食，相得益彰，好滿意係呢個效果。」

陶大宇即場索取食譜，令鄧月平又驚又喜。

提到贏比賽後喊晒，Larine 就說：「我覺得每一集都難，不過第一、二集精神啲，到第三、四集已經攰，半個鐘嘅節目其實係拍成十幾個鐘趕製出嚟，到後尾時間唔夠但又要日日拍，唔夠瞓，壓力真係好大，後來有啲女仔同我已經住喺 ViuTV 隔離間酒店等返工，放工就直接瞓。噚晚嗰集贏咗有啲喊喊哋，係因為努力咗好多集，到今集終於有得攞章，離決賽又邁進一步，係有壓力同有動力，係特別大感觸；同埋今集我同郭奕芯一齊企出嚟（本集四強），我想佢贏，我自己都想贏，所以攬嗰吓都感觸咗。」