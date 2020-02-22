BTS防彈少年團新碟橫掃全球榜單　專輯銷量排名勁過口罩

韓國組合BTS防彈少年團昨日（21/2）推出入行以來第4張專輯《MAP OF THE SOUL: 7》，首天單日銷量已高達265萬3050張，非常犀利！而專輯亦雄霸韓國、美國、台灣等全球81國的iTunes榜單第一名，超級誇張。最值得留意是，自「武漢肺炎」爆出以來，韓國最大網上購物平台Gmarket的全球榜首商品一直防疫必備的口罩，但去到今個月20日，BTS的新專輯預售已經打入全球銷售榜榜首位置，而今日口罩類用品更是完全冇影。

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另外，專輯主打曲《ON》的MV在YouTube上載不足一日，觀看次數已經突破4千萬大關，相信這個數字之後會繼續攀升。當然，對於一眾「A.R.M.Y」（BTS官方歌迷名稱），還是Jimin、柾國等瘋狂「走光」派福利。

而BTS近日接受Apple Music訪問時，被問到最想跟哪一位音樂人合作，RM即大叫：「The Weeknd！」J-Hope更興奮得即席飆歌。他們又重提去年與Halsey合作的經歷：「Halsey是我們遇過最親切友善的歌手。她說與我們合作之前，她從未曾試過需要排舞的演出，那次合作對她來說是一場很大挑戰（2019年單曲 《Boy With Luv》，Billboard Hot 100最高位置第8位打破韓團紀錄），所以拍MV前她自言苦練了舞步很久！非常專業，她真的很可愛。」

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