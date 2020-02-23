日劇《下輩子我再好好過》揭新一代愛情觀　性濫交絕非純粹貪新鮮

近期日劇《下輩子我再好好過》掀起網上討論，它改編自日本漫畫《來世要好好地做》，女主角是現年28歲、憑《大叔的愛》而知名度急升的內田理央。故事大膽以「性」為題，講述一班日本年輕男女對性愛的渴求。女主角更同時擁有5位性伴侶，相反她的同事卻是萬年處女，兩位極端女性揭示年輕人的愛情觀。

有「性上癮」的女主角同時擁有5位性伴侶。（IG/ @tx_raisechan）

女主角大森桃江（內田理央飾）是一個在CG製作公司上班，經常要開OT的「社畜」。有「性上癮」的她同時擁有5位性伴侶，時常利用下班時間找他們解決性需要，她認為「性是無需花錢就可得到的快樂」，以性行為去沖淡生活枯燥乏味。5位性伴侶各有特質，滿足了她對戀愛各方面的幻想。雖然性經驗非常豐富，卻為無法交到男友而感到寂寞。

內田理央飾演的大森桃江認為「性是無需花錢就可得到的快樂」。（IG/ @tx_raisechan）

而女主角的同事高杉梅（太田莉菜飾）是個從未跟男生拍拖、對性毫無興趣，獨愛BL的隱世處女。她希望來世可以做男男情侶家中的盆栽，靜靜地觀賞「主人」的舉動，為他們的愛鼓掌。相比起現實中的男性，她更喜歡二次元的漫畫角色，是個切切實實的「腐女」。她和女主角感情要好，卻有着完全不同的生活方式。

高杉梅是個從對性毫無興趣，獨愛BL的隱世處女。（IG/ @tx_raisechan）

女主角桃江穿梭在不同的男人之間，看似對愛情非常豁達，卻總是容易付出真心。桃江在5段性關係中，情傾於顏值高、癖好最怪的A先生，明明知道A先生已經有女朋友，桃江還是無法抽身，依然決定和他交往，繼續這段本該結束的愛情遊戲，心中想着「下輩子我再好好過！這輩子我已經是一個放浪形骸的人，到下輩子我再做一個老實的人吧！」

她對戀愛的貪婪，想嘗試和不同的人談戀愛，有新鮮感之餘又能選出自己最喜歡的類型，這大概解釋了為什麼現實世界會有人「一腳搭兩船」。桃江對愛情過份的依賴，總令人誤會是情場玩家，實則她才是被愛情支配、寂寞空虛，最不願意接受孤獨終老的人。

女主角情傾於顏值高、癖好最怪的A先生，明知對方已有女朋友還是無法抽身。（IG/ @tx_raisechan）

桃江太沉溺於戀愛，而杉梅則是另一個極端，她認為現實中的男性無法令自己滿足，所以拒絕在現實世界中談戀愛。漫畫中的二次元的角色更吸引，她索性把漫畫人物當成男朋友。現實中的感情太複雜，就不如和漫畫中的虛擬人物談一場沒有顧慮的戀愛。

她們在愛情上都未遇到最適合自己的，一個選擇將就，一個索性不要。「下輩子再好好過，這輩子就先亂過！」是主角們的名句，不過沒有人會知下輩子會發生什麼，及時行樂，活在當下好像比較實在。

點撃睇更多《下輩子我再好好過》劇照：