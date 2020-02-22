「朱凌凌」吳偉豪家族基因優良　親兄弟超高質二哥做機師

21歲的「朱凌凌」吳偉豪（Ricco）憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》成功打入屋，青靚白淨的外表再加埋六嚿腹肌，俘虜了一眾觀眾的心。出身於小康之家的吳偉豪，父母是公務員，從小就讀國際學校，說得一口流利英文。不過當時他為了要考藝員訓練班而放棄讀大學，幸好得到父母無條件的支持。

Ricco憑「朱凌凌」一角成功打入屋。（IG/ @riccong）

吳偉豪2015年加入娛樂圈，討好的外型加上貌似混血兒令他在《愛‧回家之八時入席》和《開心速遞》均有份演出。Ricco出道後極速上位，看似非常順利，原來這一切都是他在背後花了很多心機換來。他曾經主動敲監製房門，自我介紹再遞上CV。為了咬字清晰，他更對着鏡子讀劇本直到自己滿意才會停下。入行後，Ricco謝絕跟朋友飲酒聊天，免得被誤會喜愛夜蒲。

Ricco為了要做演員而放棄讀大學。（IG/ @riccong）

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回想起拍劇的苦與樂，Ricco曾經試過3、4個月沒有工作，令他情緒低落更一度懷疑自己是否入錯行。不過，只要一有拍劇的機會，Ricco便會全程投入，忘記要捱更抵夜等等一切的辛苦，他說過：「我冇諗過好紅，有得演戲已經開心。」Ricco為了加入TVB未有繼續升讀大學，對此他從不後悔，因為他很清楚自己想當演員，及早入行學習更實際：「做演員好幸福。」

吳偉豪原來仲有3位兄弟，位位外型都非常討好，最左起二哥、大哥、Ricco，細佬。（IG/ @ricardo._.ng）

小鮮肉吳偉豪原來仲有三位兄弟，大哥是任職7年的香港消防處消防隊長、二哥是飛機師，Ricco上年全家總動員一齊飛到澳洲出席二哥的畢業典禮，而弟弟就是模特兒。四兄弟的外型都非常討好，高大靚仔，難怪Ricco咁受大家歡迎。

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