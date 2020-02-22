【多圖】買白石麻衣寫真遇偶像現身　粉絲超激動：你會吃飯嗎？

日本人氣演員千葉雄大與乃木坂46超人氣偶像白石麻衣為宣傳剛上映的新電影《雖然只是弄丟了手機 被囚的殺人鬼》（スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼），參與綜藝節目《人類觀察》拍攝，製作組特意安排在池袋一間書店進行隱藏攝錄機。作為一名粉絲，腦海中一定想像過在街上偶遇偶像的情境，當想像變成現實，偶像突然在身旁出現，大家又會有什麼反應？

白石麻衣透露自己對料理有興趣，平時都會自己煮食，喜歡吃咖哩、漢堡扒、油炸食品之類。（節目截圖）

製作組特意將千葉雄大與白石麻衣的寫真集放在一起，被蒙在鼓裏的粉絲甫登場就自爆兩本寫真自己各了買了五本，證實了是真愛的身份；粉絲又對白石麻衣讚不絕口：「她是女孩子們的憧憬對象，不是尊敬，而是神一樣的存在；不單止漂亮，性格也很好，還會照顧別人！」光是想像跟白石麻衣說話，粉絲的嘴角已經上揚，又不自覺尖叫，在見到真人之後，她更不能按捺自己興奮的心情，眼眶甚至泛淚。

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難得見到偶像的粉絲禁不住提問：「你們是怎樣生活的？會吃飯嗎？」白石麻衣笑說自己很愛吃飯，讓粉絲情不自禁大呼：「很可愛！」在千葉雄大與白石麻衣滿足粉絲的靠肩願望之後，粉絲甚至說：「今天就是忌日了！這個片段可以在葬禮上播放了！」表示自己已經毫無遺憾，令一眾粉絲表示深有同感。

有一位人夫6年前就是白石麻衣的粉絲，他甫登場在妻子的引導下已經不斷稱讚白石麻衣：「最強！完美！」在白石麻衣登場後，這位人夫無法掩飾自己的興奮心情之外交，似乎對於眼前的景像有點反應不過來，感嘆道：「真是個美人！」他又趁機告白：「在乃木坂中最喜歡白石麻衣，真人可愛10倍！」

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