【美少女日本民宿】張沛樂遇上勁敵　浸溫泉竟然被比下去？

張沛樂（沙律）一直是眾多男性的女神，除了擁有美好身材吸引大家，相信另外一樣吸引大家是她的爽朗性格。最近她主持的旅遊節目《美少女日本民宿》帶大家走訪日本，尋找日本最「正」的民宿之外，節目中不乏她穿著溫泉展示她性感一面。

沙律一直都係眾多男性女神。（陳順禎攝）

在22號當天播出的那一集說到沙律聯同另一名主持羅堃尉（Karen）到日本廣島尋找民宿。而二人來到廣島當然要體驗當地文化。親自燒蠔、學習弓道（射箭）、最重要的環節一定是浸溫泉。節目中她們穿上黃色毛巾，圍著身體，小心翼翼以防走光。

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從畫面中看見沙律這次有「勁敵」了，為何這樣說？沙律身型好就不多說了，要和沙律同場浸溫泉，分分鐘會被比下去，但Karen並沒有發生這種情況。這一集播出後便被網民cap圖放上網討論，Karen迅即被大家起底，原來拍攝這個節目之前她是TVB節目《美女廚房》的美女學徒之一。連她的IG粉絲人數亦急升，記者同時細心看看她的IG，原來Karen是很懂得俘虜粉絲，文青、性感、素顏等相樣樣有，務求讓自己真實一面讓大家看見。難怪網友們會說沙律這次有「勁敵」。

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當然要回顧下沙律嘅靚相！