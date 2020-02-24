【仨心友行】陳凱琳一講抑鬱即爆喊　高海寧有共鳴哽咽：我都試過

《仨心友行》突然玩真情對話，個個都喊到收唔到聲。（Ig：sammkoling ）

由陳敏之做主持嘅旅遊節目《仨心友行》，主力介紹馬來西亞食、玩、買嘅好地方，昨晚（23日）播出嘅一集，陳敏之同陳凱琳、高海寧、楊明玩真情對話大冒險，問到大家最想回到過去的邊一個時刻，陳凱琳一開口就眼濕濕咁話：「喺我入大學第二年，因為有啲情緒問題，我有一類型嘅抑鬱，因為呢樣嘢令我好難recover（康復），同埋我想父母好放心畀我同細佬喺加拿大相處讀書，佢哋兩個就返香港陪婆婆同嫲嫲住。（所以）我選擇隱瞞唔同佢哋講（病情），直至媽咪返加拿大，第一眼見到我就知唔妥，佢先知原來我每日打電話畀佢話好開心，其實都係呃佢。」



陳凱琳對於自己曾患抑鬱一事，表示情緒病起因是不快的回憶，如今唔想再多提。（影片截圖）

陳凱琳愈講愈傷心，坦言成為媽媽之後，完全明白媽媽當時嘅心情，令佢非常內疚。「如果將來個仔咁樣對我，我都唔知點算...我唔想佢唔開心，甚至嚴重到成為一個病嘅時候，我先知道。」高海寧聞言之後，都哽咽表示曾經因為入行後受負面新聞影響而患上抑鬱，並指自己性格一直都好開朗，做事守規矩，但卻經常被指與富商包養。「點解我咁畀心機做嘢，但你淨係不停編造不實嘅報道呢？」近年無綫有唔少節目都係搵幾個友好藝人齊齊去旅行，當中總會加插一part「真心話」環節，個個都喊到收唔到聲，套路同內地綜藝節目差不多，但內地節目一般都有一個多小時去鋪陳，但《仨心友行》播影時間只得30分鐘，陳凱琳真心話更安排係節目開頭……觀眾會唔會睇到黑人問號出晒嚟？！

楊明表示自己讀中五那年，家中親人跳樓身亡對佢打擊十分之大。（影片截圖）

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陳凱琳如今有仔萬事足。（IG:ghlchan)

陳凱琳、高海寧親情對話逐格睇