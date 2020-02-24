森美透露父母隔離情況　有三餐供應：水果都唔可以攞畀佢哋

森美父母早前乘坐郵輪鑽石公主號，因有旅客被感染武漢肺病毒，被迫滯留在日本橫濱接受十多天的隔離，日前終於乘坐政府安排的第二班包機抵港，但隨即被安排入住隔離中心接受十四天隔離。森美知道父母安全抵港後，隨即在社交平台發文感謝幫手協助的所有朋友，及抗疫中的每一位。事後被網民留言圍插：「冇良心，點解唔多謝政府？」

森美今日（24/2）出席無綫綜藝節目《娛樂大家十點半》錄影。（陳順禎攝）

森美今日（24/2）出席無綫綜藝節目《娛樂大家十點半》錄影時，就此事回應：「當然我真係冇咁仔細諗話多謝邊個，當時只係講多謝所有人，其實我覺得大家心照啦，即係等於上台攞獎嘅時侯，講多謝所有照顧自己嘅人時候，唔通又話我唔多謝TVB呀，當我話多謝樂小姐（樂易玲）嘅時候，唔通又話我唔多謝Sandy（余詠珊）呀，其實邊有諗得咁多呀，其實我喺個Post都有講多謝所有幫過手嘅人，其實我覺得以人嘅個體行先啦！」

森美透露父母身處的隔離中心情況良好。（陳順禎攝）

至於父母身處在隔離中心的情況，森美透露情況良好：「當局會提供三餐膳食畀佢哋，不過有時都會遲送到，啲飯餸有啲凍，不過都唔係好嚴重，況且唔係嚟度假，如果佢哋肚餓都有杯麵食，所以問題不大。如果我哋想買嘢食畀佢哋，又唔係乜嘢食物都可以攞畀佢哋，水果都唔得㗎，咁唯有買啲杯麵等佢哋肚餓時，都可以方便煮嚟食。」

森美提供的隔離營情況：