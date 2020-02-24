【仨心友行】介紹馬來西亞點解要舔鞋底？　高海寧完美演繹超專業

玩真心話大冒險時，高Ling頻頻被抽中。(影片截圖)

最新一集《仨心友行》介紹位於馬來西亞東岸嘅登嘉樓停泊島(Palau Perhentian) ，陳凱琳、陳敏之、高海寧同楊明玩完情深對話喊到收唔到聲之後，轉個頭，變成真心話大冒險，話明事無不可對人言，面對「有無試過喺一部好多嘅電梯放屁？點處理」、「你嘅性幻想對象係邊個？」、「你最經常用邊隻手指挖鼻孔？」、「人生最嬲嘅事情？」嘅問題時，四位都回答得非常之坦蕩，陳敏之仲詳細地解釋自己點解會用食指挖鼻孔、同埋點解會視彭于晏為性幻想對象，人妻果然玩得。

隻拖鞋有陳敏之嘅氣味之餘，仲有登嘉樓停泊島嘅沙粒，高Ling有咩感受?(影片截圖)

至於懲罰方面，除咗老是常出現嘅cream之外，竟然有「舔鞋底」呢一項，被抽中嘅高Ling雖然略有猶豫，但當陳敏之爽快地提供自己著嘅拖鞋（連沙）時，都無得say no啦，於是鏡頭前就出現了「高Ling舔陳敏之鞋底」嘅珍貴一幕……玩完鞋底，繼續都係舔，不過今次就變成「用舌頭舔手肘或鼻」，被抽中嘅雖然係陳敏之，但大家對呢個高難度動作都好有興趣，於是鏡頭出現了陳凱琳、陳敏之、高海寧、楊明齊齊舔手肘一幕……

介紹來西亞東岸嘅沙灘，當然係要泳衣上陣，呢個SHOT 兩秒都無……(影片截圖)

高Ling條脷好靈活