【收視滯後報告】《東張》闖鳯樓創高收視　《開心速遞》又破紀錄

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是2月10日至2月16日。本以為上星期的收視升幅已經很大，但今個星期依然繼續上升，三套劇集更創出平均30點的水平，相信有一直留意TVB收視的朋友便知道這個數字有多誇張，隨時要回到20年前才有這個收視。

《愛•回家之開心速遞》31.5點、《黃金有罪》30.4點和《大醬園》29.5點，三套劇只有《大醬園》差少少不能上30，但拉勻平均也是夠30點的，的確令人相當驚訝。

第785集更是追平自身最高紀錄。（螢幕截圖）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均31.5點，今次報告該劇收視更上一層樓，周一至日播映7晚其中6晚收視超逾30點：周一(10日)晚31.9點、周二(11日)晚31.5點、周三(12日)晚30.8點、周四(13日)晚32.3點、周五(14日)晚30.8點和周六(15日)晚30.5點。周四晚收視32.3點更追平了2019年6月24日歐陽震華客串首集第606集收視32.3點紀錄。

即睇最高一集精彩內容：

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至於結局篇的《黃金有罪》也有好收視，最終以24.68點收尾，要知道它頭三星期只是在22點的水平，最後能拉到24點已經很不錯。《黃金有罪》周一至五平均30.4點，最高收視周五(14日)晚大結局31.6點結局周5晚中，有4晚突破30點收視成績：周一(10日)晚30.2點、周二(11日)晚30.3點、周四(13日)晚31.1點和周五(14日)晚31.6點。《大醬園》周一至五平均29.5點，最高收視周一(10日)晚30.4點。《美味情緣》周一至五平均7.0點，最高收視周三(12日)晚7.4點。

即睇《黃金有罪》最精彩一幕：

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《黃金有罪》真係算係咁。（劇照）

另外，最近愈來愈多人睇的《東張西望》收視再作突破，2月13日(周四)主題「流鸞工作環境恐播毒」，深入流鸞巢穴作實地考察，引來不少人好奇，錄得收視27.0點，再破上周最高26.5點紀錄，是自去年7月31日8號風球取得27.4點至今最高收視一集。而從2017年開始，《東張西望》最高收視是上年4月16日因「安心事件」而出來道歉的許志安記者會，第二就是7月31日8號風球，第三便是今次的「流鸞工作環境恐播毒」。

《東張》攝製隊到四大流鶯重災區拍攝。（電視畫面）

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明珠台方面,周六(15日)晚9點半播映之《周末大電影:皇家特工 間諜密令》取得高收視6.5點，是這個檔期自2018年以來第二高收視，而以今年計算則暫列收視之首。