【大醬園】用金屬探測器尋寶真有其事　有人發現巨大金塊一夜暴富

由朱晨麗、何廣沛、龔嘉欣、吳岱融、龔慈恩等主演的劇集《大醬園》進入結局篇，收視繼續飆升！昨晚（25日）一集就講到本劇大反派高專員（袁文傑飾）去到萬家神樓利用金屬探測器尋找萬家埋藏一個宋朝的大寶藏，但不少網民就質疑高專員手持帶有耳機的金屬探測器款式相當新穎，與劇集背景格格不入。

高專員是大反派！（劇照）

《大醬園》是以民初家族倫理為題材的電視劇，而民初一般是指1912年－1949年間中華民國政府有效統治中國大陸的時期。而據知世界上第一台金屬探測器誕生於1931年，由世界著名的工程師和發明家費舍爾博士（Gerhard R. Fisher）在美國加利福尼亞州帕羅奧圖的費舍爾實驗室中發明，被命名為Metalloscope（簡稱M-Scope），並獲得專利。他亦將將金屬探測器推向市場，廣泛地應用於礦藏探測、刑偵探測、工業探測、寶藏探測等多個領域。事實證明，金屬探測器的確發明於民初時期。但劇中頭戴式耳機的款式的確太過新穎。

初初以為高專員拖緊地！（電視截圖）

原來係金屬探測器！（電視截圖）

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而史上最厲害是一名墨西哥索諾拉州男子，利用自己積蓄買下了一台廉價的金屬探測器，並立即前往當地的沙漠進行測試。數天以後，男子探測出一個驚人的發現，他找到一個無敵巨大的金塊。金塊被認為是西半球最大的金塊，重量達12公斤。因金塊的外形獨特又巨大，在2008年以150萬美元賣出。

發達喇！（YouTube截圖）

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雖然《大醬園》在結局篇成功被內地網民推上微博熱搜，但網民就質疑劇集從頭到現在都沒見說很多關於做醬油的事，幾乎都是家裡紛爭和外面爭鬥。另外，亦有批評突然出現尋寶藏的劇本，完全與劇集主題無關。而一班演員就一於少理，繼續落力在微博宣傳劇集！

說好的醬油呢？（劇照）