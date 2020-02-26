【財政預算案2020】藝人歡迎派錢決定　林泳淘：我覺得政府好好！

財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》，在多項派糖方案中，包括了向所有18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元現金，這亦是今次的預算案中惠及最多市民的一項措施。圈中一班藝人也有留意相關的新聞，對政府派發一萬元當然表示歡迎。《香港01》就電話訪問了林泳淘、江嘉敏、鄺潔楹以及何遠東，有關今次派錢方案的感受和打算怎樣去花呢一萬元。

林泳淘：「我覺得政府好好啊。」(IG@wingt)

林泳淘：「我覺得政府好好啊，雖然佢由始至終都冇聽市民嘅意見，唔封關，唔幫醫護，撲唔到口罩，但佢派呢一萬蚊真係解市民之急，相信市民唔知幾耐之後收到呢一萬蚊，一定可以成功買到口罩架！！但認真對有需要嘅低收入人士來講係好事，只係大家可能會更希望政府能夠用心將正確嘅事正確地做，因為市民嘅心不能單靠錢維繫的。」

林泳淘話唔知幾時可以收到呢一萬蚊。(IG@wingt)

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何遠東：「今朝一早起身就聽財爺宣布。一萬蚊有啲乜嘢感覺？無咩感覺，10000除開12個月，既係每個月有833.3333333，立即幫補買口罩消毒用品嘅錢囉，都係財來財去。扣除晒防疫開支，全部上繳阿媽儲埋佢，等遲啲一家人去旅行。」

何遠東今朝有聽新聞報道。(IG@fattung924)

江嘉敏：「買防疫用品都唔止 (呢個數)，拎到手再算，次次派親錢都冇份，今次終於有份。鄺潔楹：「我唔會用，我會儲起佢。因為啱啱交稅都用咗唔少錢，同埋預計呢一年嘅收入應該都會相對減少。難得有一萬蚊入番戶口，我唔會亂咁洗啦。」

黃建東：「我知道政府嘅宣布，個人感覺係可以短暫刺激消費同埋幫補一下，但嚟緊失業率會繼續上升，希望政府可以製造多啲就業機會。我自己嚟講，因為外面好多工作都已經取消，收入驟降，呢一萬蚊都係用喺基本衣食住行同埋購買必需品方面。」

江嘉敏話買防疫用品都唔止一萬蚊。(IG@kaman_kong)

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鄺潔楹：「我唔會用，我會儲起佢。」(IG@judy.kwong)