【潮流日常】萬年黑眼圈好困擾？　韓國美妝KOL教你DIY超平價眼膜

不少人都長期受黑眼圈的困擾，韓國美妝KOL YOULI有麗分享了超平價DIY眼膜做法，買不起昂貴眼霜或者試勻所有產品都未能解決問題的你，或許可以試試這個方法！

韓國網紅有麗分享DIY袪黑眼圈眼膜。（小紅書影片截圖／YOULI有麗）

袪黑眼圈不一定要高級眼霜和美容儀器。（影片截圖）

YOULI有麗是來自韓國的美妝KOL，在小紅書上坐擁45萬粉絲，不時在平台上分享韓國人的美妝及護膚心得。其實米紙面膜在韓國風行多年，不算新事物，但一般沒有特別針對眼部肌膚的配方。

先了解黑眼圈形成的原因，先天眼部肌膚特別薄，當血流經過此處的大靜脈，在特別接近皮膚表層下方會出現藍黑色的眼暈；睡眠不足、疲勞過度、壓力大導致眼瞼處於緊張收縮狀態，使得血液循環變慢，紅血球無法順利把氧氣送到眼周，造成肌膚缺氧從而導致眼圈淤血；其他原因包括化妝品使用過度、鼻敏感及經常揉眼等，都會導致黑眼圈。

有麗推介的這款DIY眼膜雖然未必能解決所有類型的黑眼圈問題，但也不防一試！做法非常簡單，點擊圖片了解：

+ 5 + 4 + 3

大米含有穀維素、維他命B、E和礦物質及抗氧化成份，既能抑制黑色素生成，又能為肌膚注入水份回復彈性；牛奶中含有的蛋白質具有保濕功能，又能美白肌膚，是非常好的天然護膚品，但油性肌膚用者小心使用，有機會出油脂粒。