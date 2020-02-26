【究竟食咗乜】製片Amy至係隱世高人　意大利開餐廳米芝蓮勁推介

由黃秋生、名廚張錦祥（Ricky）主持的ViuTV節目《究竟食咗乜》深受觀眾歡迎，長期高居官方平台「最多人睇」的榜首，非常犀利。除了兩人的生鬼互動，觀眾亦好期待他們每晚介紹的意大利美食，包括拿坡里傳統薄餅Margherita、水牛芝士和聖誕傳統蛋糕Panettone等，樣樣都令人眼界大開。到底點樣搵到這些「隱世美食」？原來經常在熒幕亮相的製片兼導遊兼翻譯林紋蔚（Amy）便是最大功臣，而且她比大家想像中更加有料，因為她是米芝蓮級大廚。

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2006年，本身是電視台飲食記者的Amy毅然離開香港到意大利深造廚藝，在食材科技大學攻讀傳理碩士課程。表現優秀的她更成為了助教，不時帶學生出外考察，研究各地的菜式。2010年，她與意大利老公Corrado在小鎮蘇扎拉（Suzzara），將一間百年古宅修葺成一間能夠同時招待25位客人的餐廳。擅長意大利菜的她後來贏得多項推介，包括米芝蓮的「必比登推介」，大讚其餐廳性價比高，「味道正宗、菜式時令，食材仲係用本地貨」，而餐廳去到今年仍然榜上有名，非常犀利。到底佢餐廳有咩值得一食？根據米芝蓮的官方網站顯示，Ravioli cinesi al vapore（中式蒸餃）、Cotechino casalino con contorno（自製肉腸小菜）和Crema di mango（芒果奶油）均是推介菜式。

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