【多圖】日本造型師嚴選「私服最潮藝人」　新木優子竟屈居第二！

日本人的衣著潮流有個入特色，日本的藝人當然也不例外，他們出席活動的時候，大多數有造型師安排好穿搭，不過現時社交平台風氣盛行，不少藝人都會把日常的私服搭配放上網跟粉絲們分享，可以看到他們最真實自然的一面。日本節目《只知道第一位》（1番だけが知っている）最近邀請40位頂級造型師投票選出「私服最時尚的藝人」，分別男、女藝人選出頭五名，今天跟大家講講女藝人篇，而日本新一代女神新木優子也榜上有名呢！

私服是代表個人凡品味，沒有了造型師的幫忙，立即看看誰可以榜上有名，又看看可否在他們身上偷師！

第三位——片瀨那奈

現年38歲的片瀨那奈是一位演員和歌手，身高有172cm的她，高䠷的身形配上休閒風的穿搭，連造型師們大讚她能將牛仔褲穿得非常有型。

片瀨那奈身形高䠷。（Instagram@nana_katase）

+ 5 + 4 + 3

第二位（並列）——板谷由夏

44歲的板谷由夏是著名演員，而且又是模特兒，穿搭自然不會失手，外表充滿女人味的她，日常愛穿復古的中性打扮，造型師大讚她能將男裝小物搭配出女人味的技巧。

板谷由夏衣著有型。（Instagram@yukaitaya）

+ 7 + 6 + 5

第二位（並列）——新木優子

26歲的新木優子是新一代的女神，樣貌標緻笑容甜美的她，迷倒不少粉絲，但原來她私下穿衣也非常有心得，受年輕女孩的追隨。

新木優子是新一代女神。（Instagram@yuuuuukko_）

+ 15 + 14 + 13

第二位（並列）——中村杏

身為模特兒中村杏，以Fit爆身形見稱，非常有健康美，她平時的衣著愛走休閒風，但也不失個人性格。

中村杏風格休閒。（Instagram@cocoannne）

+ 8 + 7 + 6

第一位——井川遙

造型師評價井川遙是不靠單品而是靠穿搭勝出的，普通簡單設計的單品基本款，也被她襯得出神入化，所以被造型師們投為第一位！

井川遙愛把單品搭配。（Instagram@loin.official）