【財政預算案2020】汪明荃讚政府派錢措施：早的俾錢會更加開心

財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份《財政預算案》，其中一項最讓市民留意的一定是包括向所有18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元現金。圈中一班藝人也有留意相關的新聞，對政府這次派發一萬元覺得挺好。

《香港01》今天採訪一眾《娛樂大家十點半》的藝人，問到這次政府派一萬元覺得如何。（梁碧玲攝）

吳若希表示是高興的事情：「如果一萬元會係呢段時間到手當然好事，有一萬元緊係好過冇。都開心，但係安排上可唔可以有機會快啲拎到呢？我未話到好急用呢筆錢，但急用呢筆錢嘅人要等到出年，可能已經等到唔急用啦。所以呢件事我覺得可以睇下有冇更好方法。」

吳若希坦言防範措施要做足。（梁碧玲攝）

余德丞直言：「政府話今次係防疫就俾一萬元我哋，但呢段時間香港市民都要四出搵口罩或者酒精搓手液等。其實有一萬元當然絕對係好事，但長遠問題先係要解決，不論對醫護裝備夠唔夠等等，呢啲先係要目前去解決。一萬元係短期方案，長期仲未解決到。」

余德丞覺得一萬元可以快點派給有需要的人。（梁碧玲攝）

王君馨笑言這消息是老公第一時間告訴她：「老公話佢冇份，但佢覺得兩公婆可以一齊分。不過我覺得幫補下點都係好，但如果係基層啲家庭或者年長少少嘅老人家，早啲派畀佢哋會好啲。可以安排好有需要嘅人拎先咁會好好。」

君馨感恩派錢這一件好事。（梁碧玲攝）

森美覺得這是一件好事情，他說：「抗疫時間大家都好辛苦，算係派糖，喺屋企裡面都開心一陣。（但最快要出年先拎，會覺得遲？）其實都冇乜所謂，一萬元都已經唔係拎嚟應急。象徵式係疫情中同大家打下氣啦，如果好等洗就冇辦法，咁當下心靈上嘅慰藉。」

森美表示香港經濟確實是差了。（梁碧玲攝）

汪明荃一向很關心社會，對於這件事她說：「每個人有錢拎咁實會開心，但如果可以快啲俾佢哋就好啦。你話疫情呢段時間大家少收入或冇收入，確實財政係有壓力，可以早啲俾會更加開心啦。呢段時間好多人都做緊事，社福界、商界等都有幫基層，譬如話買口罩畀佢哋。」

汪明荃表示一直有購買口罩幫助有需要人士。（梁碧玲攝）