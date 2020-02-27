【新冠肺炎】伊能靜捐物資微博被檢舉感無奈：舉報的人是什麼心態

武漢肺炎疫情嚴重，娛樂圈唔少藝人紛紛有錢出錢捐贈物資。伊能靜早前喺微博分享，自己捐出數以千計物資到武漢，點知呢篇微博竟然被舉報，令佢相當無奈：「與其一直負面質疑，不如站起來直接加入救人。」

伊能靜捐贈大批物資到武漢。（微博：＠伊能靜）

2月初起伊能靜多次發文，除咗向武漢醫護加油打氣，仲努力搵嚟大批物資，陸續捐贈到當地救援：「從2500雙靴套增加到10000雙，兩天內採買、發放完畢。好友安生再找來五萬支醫療手套，連前面52萬雙共57萬雙手套，發放完成六十家醫院。」

點知微博居然被檢舉。（微博：＠伊能靜）

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點知分享捐贈進度嘅微博居然被檢舉，吃力而不討好，伊能靜概嘆：「舉報的人是什麼心態我不知道，但我們還是會繼續不屈不饒的為堅守一線的人員努力。跟醫護人員面臨的困難比起來，什麼都不是事。今天我們安排的髮型師，要進雷神山，為20多位醫護人員剪髮（不剃頭）。你可以抱怨、懷疑、憤怒、哀傷、謾駡，你也可以參與、支持、幫助、奉獻。社會需要監督，但與其一直負面質疑，不如站起來直接加入救人。」

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伊能靜留言全文：

舉報的人是什麼心態我不知道，但我們還是會繼續不屈不饒的為堅守一線的人員努力。

跟醫護人員面臨的困難比起來，什麼都不是事。

從2500雙靴套增加到10000雙，兩天內採買、發放完畢。好友安生再找來五萬支醫療手套，連前面52萬雙共57萬雙手套，發放完成六十家醫院。

今天我們安排的髮型師，要進雷神山，為20多位醫護人員剪髮（不剃頭）。

防滑鞋準備物流中。

你可以抱怨、懷疑、憤怒、哀傷、謾駡，你也可以參與、支持、幫助、奉獻。

社會需要監督，但與其一直負面質疑，不如站起來直接加入救人。

一直深受電影“辛德勒的名單”影響，在任何人命關天的時刻，先選擇救人。我們沒有那麼偉大，這麼比喻也不適合，只是，我相信一種精神，“坐而言，不如起而行”。

沒有比人的生命更重要的事，只要活著，就有明天。