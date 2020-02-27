【一曲走天涯】李樂詩感恩遇上《無悔愛你一生》：是非常幸運的事

入得娛樂圈除咗要有實力，運氣亦相當重要，有人大紅大紫有人載浮載沉，亦有啲紅歌唔紅人。由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，最新一集的嘉賓請來「過江龍」李樂詩（Joyce）分享在樂壇發展的故事。來自加拿大的Joyce，初來港生活期間感覺孤單，沒有朋友之餘，亦難融入香港文化，就連過馬路的節奏都慢一拍，但基於對音樂的熱誠和執著，Joyce決意咬緊牙關在港發展，亦憑着歌曲《無悔愛你一生》打響名堂。

李樂詩憑着歌曲《無悔愛你一生》打響名堂。

《無悔愛你一生》是TVB經典處境劇《真情》的主題曲，雖是25年前作品，但當中歌詞「笑聲笑聲滿載溫馨，快樂發心內」依然膾炙人口，Joyce表示：「我覺得好幸運，可以在香港音樂歷史上，有人想起我。」《無悔愛你一生》在電視上播足四年，陪伴着港人成長，Joyce回望當日收到這首歌時，縱然未料到會爆紅，但亦覺是首特別的作品，她謂：「由黃霑填詞、顧嘉煇作曲，無論曲詞都好易上口，曾有粉絲見到我說『很開心認識你，因為這首歌陪伴了我們成長』，一個歌手遇到一首這麼厲害的歌，是非常幸運的事。」Joyce透露，就算當年一晚演出中唱足5次，她依然未有半點厭倦，絕對是百唱不厭。

李樂詩擔任蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》。

1998年，Joyce因唱片合約問題甚少亮相香港，但性格樂天的她沒有半點怨言：「我性格不是那種要不停忙碌的人，很多事情要看是否合得來，並非唱歌好就可以，其實當時我都做了很多登台表演、亦有教唱歌，因為我始終還是喜歡音樂。」

李樂詩全副心機放喺三個小朋友身上。

近年Joyce的重心已放到三位小朋友身上，未知三位小朋友可有遺傳媽媽的音樂天份？她表示10歲的大仔李然熙、7歲的二仔李然正都正在學鋼琴，只有3歲的細仔李然隆，未知對音樂有否興趣，至於將來會否讓兒子加入娛樂圈？Joyce想了一想：「也會給機會他們，但是他們要知道，不只是唱歌好便可，還有很多外在因素，例如關係及商業意識。」