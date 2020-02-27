Hailey Bieber反對歧視亞洲人惹爭議 　遭網友翻「種族歧視」舊賬

加拿大流行小天王Justin Bieber最近向中國慈善機構捐款20萬（約22萬港元）支援疫情，這一善舉獲得大批網友激讚，而日前他太太Hailey Bieber（Hailey Baldwin）也在IG貼文，聲援亞洲人。

由於新型冠狀病毒（COVID-19）於內地武漢爆發，其後蔓延至各個省份乃至亞洲同全球地區，因此衍生了一些排外、種族以及地域歧視的爭議。Hailey昨夜（26日）在IG Story轉載一篇有關種族歧視的語句：「比病毒傳播得更快的是什麼？是種族主義者們對亞洲人無知的攻擊與針對。如果我們能打開心扉與眼界，共情看待，這樣就能戰勝仇恨。」文末還呼籲大家「互相支持，對抗仇恨」。

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雖然Hailey的這一舉動獲得不少網友大讚「三觀超正，夫婦二人都充滿正能量」，但卻遭Selena Gomez的粉絲爆出其實Hailey歧視黑人、移民、同性戀以及亞洲人，還找出她曾經發過的相關貼文，而Justin Bieber之所以為中國捐款是因為要出新專輯，想在中國市場賺錢等，於是引發爭議。對此，有網友解釋Hailey的好友Kelia Moniz就是亞裔，所以她根本無可能歧視亞洲人，同時也找出國內媒體以及網友偶遇她的正面評價，有些圖是黑粉後期修改造成，表示「外網黑亞洲人的一大片，她頂着多大的壓力出來發聲」等。

Justin Bieber夫婦雖然爭議不斷，但大批網友對他們的所做感到窩心。（IG@haileybieber）

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