李多海公開至愛名牌包包　限量款超難買：我入手成功！

韓國女星李多海不時都會以一口流利的中文在內地社交平台──小紅書分享私下生活、美妝及護膚心得等等，至今已坐擁68.6萬粉絲，相當厲害！被指出身知名韓企業千金大小姐的她，身家相當驚人，早前她就公開平日自己最愛用的包包，當中更有不少非常難買的款式。

李多海經常被讚氣質美女！（IG/@leedahey4eva）

普通話都非常流利！（小紅書截圖）

首先，李多海就介紹最近相當火紅，帶有年輕氣息的的GUCCI 1955 馬銜扣肩揹袋，價值港幣$ 17,500，她表示：「這是我剛入手的，我覺得背着很漂亮。」之後，她又介紹一款超難入手的CHANEL毛茸茸的手袋毛茸茸的手袋，價值港幣$30,800，她更指：「大家想買，也許不容易買到吧，但是我入手成功。」

這款包包近期相當火紅！（小紅書截圖）

出鏡率相當高！（IG/@leedahey4eva）

點撃下圖睇有錢買唔到限量包包！

+ 5 + 4 + 3

之後，她又介紹兩款CHANEL 訂製的包包，更提醒大家一定要找好的設計師貼小裝飾，不然就會將貴的包包報廢。她又指BALENCIAGA價值港幣$ 8,000 的EVERYDAY XXS TOTE BAG和BAZAR SHOPPER BAG都是她經常使用的包包。最後，她又稱Hermès 最多人想擁有但也最難買的包款Kelly Bag，她稱：「其實我也想買其他顏色的Kelly Bag，但又貴又難買到。」不少網民都驚訝表示：「原來明星也覺得Hermès 難買。」

李多海話用到悶，攞咗去裝飾！（小紅書截圖）

好難買呀！（小紅書截圖）