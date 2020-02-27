【梨泰院Class．多圖】主角初戀搶眼過女一　權娜拉原來偶像出身

由朴敘俊、金多美主演的韓劇《梨泰院Class》自上月尾於Netflix上架後一直備受觀眾關注，除了朴敘俊在戲中的短髮Look成為熱潮外，一班女演員亦成為網民熱議對象，當中更有很多人認為「女二」權娜拉比起「女一」金多美更加養眼，大讚她無論是校服造型還是上班族Look也同樣迷人，而其九頭身比例和精緻面孔亦接近完美，宛如「初戀」這個概念化成肉身走在大眾眼前。

點擊下圖觀看權娜拉在《梨泰院Class》中的靚靚造型：

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現年28歲的權娜拉已經入行多年，2012年以女團Hello Venus身份出道，同年開始參與劇集拍攝，曾在人氣作品《致愛的法官大人》（2018）、《我的大叔》（2018）演出，更憑《監獄醫生》（2019）角色韓素錦，先後在「第12屆韓國電視劇節」及「第33屆KBS演技大獎」中奪得女子新人獎。

女團時期的權娜拉非常性感，點擊下圖仔細欣賞：

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當然，最多人關注的始終是權娜拉與型男李鍾碩的緋聞。有韓國報道指，李鍾碩自立門戶成立經理人公司「A-Man Project」後，旋即將權娜拉羅致門下，在公在私都能夠在一起。兩人事實上亦表現得非常大方，經常被拍到出雙入對，明眼人一睇便覺得他們「有嘢」，但男女雙方始終未有承認戀情。