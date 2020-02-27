傳唐詩詠終與馬國明擦出愛火　緋聞男友陳思銘發長文暗示情已逝

Natalie在年前曾被稱「不能錯過的女友」，可惜每段戀情也分手收場，近來她跟老友馬國明的緋聞又再次被鬧得熱烘烘，紛紛被網民催促他們「在一起」。Natalie外表清純，一點也看不出已經38歲，外表跟打扮也非常青春，是一大筍盤呢！（Instagram@natalietong53）

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現年38歲嘅唐詩詠，被外界封為「絕世好女友」，事業上已經奪得視后寶座，但愛情路上仍未開花結果。去年佢被影到同有「教育界王力宏」之稱嘅陳思銘密會疑似拍拖，二人一直未有承認戀情，但呢日陳思銘嘅IG長文，指自己借酒消愁暗示情已逝，更指女方「生命中出現了另一位男主角。」令外界不禁懷疑唐詩詠真係如傳聞所言與相識多年嘅馬國明擦出愛火花。

有「教育界王力宏」之稱，現年32歲的陳思銘。(IG@ukchitchat圖片)

唐詩詠同陳思銘多次被影到出雙入對，又曾經喺IG先後分享同一地點同一角度相片，拍拖消息甚囂塵上，不過二人一直未有承認戀情。最近傳出唐詩詠同相識多年、情同兄妹嘅馬國明終於擦出愛火花。咁啱陳思銘於2月25號於IG寫下長文，分享對「溫柔」兩字的領悟，字裡行間令人不禁聯想到暗示情已逝。佢話曾有人問他：「其實你有冇諗過，你係咪真係愛我？」而佢選擇以沉默回應。本來想送個女仔返屋企卻被婉拒，對方送上一吻便離開：「今天才知道，那一吻，叫做吻別。」

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陳思銘更透露得知女方已另結新歡：「有一天，我看到她的生活近照。她的生命中，出現了另一位男主角。酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好，而嗰種好，看得出是發自內心的，也就是鄺俊宇說的那種溫柔。看着她跟他的合照，我終於明白為甚麼鄺議員說溫柔是最大的武器；看着另一個男人對她溫柔，威力之大，確是重重震傷了我的心臟。」更指自己不禁借酒消愁。

對於疑似同唐詩詠分手，陳思銘回覆傳媒表示二人無分手，因為從無一齊過。

陳思銘呢篇長文被解讀為暗示與唐詩詠情已逝。（IG：@ukchitchat）

陳思銘留言全文：

日夜顛倒的這幾天，在臨睡前的一個小時，習慣了看鄺俊宇。​

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放眼世界，也許我們也找不到一個，既是politician又是writer的「雙面人」。當然，出書又從政的人多得不能盡錄，但鄺俊宇寫的是愛情小說呢。有哪位politician是會寫愛情小說的？除了鄺俊宇，沒有。​

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我覺得愛情與政治這個組合很神奇，因為政治與愛情的計算，不能也不會用同一部計算機。但有 follow 鄺俊宇的都會知道，無論是政治還是愛情，他用的「單位」都是一樣。這個單位，由其他人說出來，是多麼的造作；由鄺俊宇說出來，卻是十足十的說服力。​

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這個單位叫溫柔。​

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鄺議員的名言：「你知唔知世界上最大嘅武器係咩？係溫柔！」​

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最近常看鄺議員的小說，因為我想學懂甚麼是溫柔。看了這麼多晚，總算有點得着，對「溫柔」兩個字有更深入的了解。​

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很多段的男女關係裏面，我們都聽過女人對男人的控訴，萬變不離其宗，「如果你愛我你就唔會咁」。男人的自辯，通常理直氣壯：「我唔愛你？我唔愛你就唔會咁咁咁咁咁啦。」這些咁咁咁咁咁，在女人的眼中，都不是愛。女人眼中的愛，是要用心的。​

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不只宣之於口，還要發自內心的愛，大概便是溫柔了。​

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「其實你有冇諗過，你係咪真係愛我？」​

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看過鄺俊宇的愛情小說之後，我學會在這個問題上，選擇沉默。原來兩個人一旦沉默，時間會過得很慢。好半天後，她輕輕說：「你早啲瞓啦，我自己返去得喇。」​

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「咁夜，我車你啦。」​

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以為這句會為自己挽回一點分數，怎料她只是笑着搖頭：「唔使喇，早啲瞓啦。」她在手機打開 Uber，五分鐘後便離開了。臨別前，「返到屋企打畀我。」她沒有回答，依然掛着那個笑容，親了我一下便離開了。​

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今天才知道，那一吻，叫做吻別。​

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朋友得悉事態得最新發展，都勸我，「喂，追返人啦，好女仔嚟㗎。」廢話，我當然知道她好，不然當初怎麼會發展起來。「唔會啦，而家咁幾好。」其實每晚回到家，關起房門，只得我一個的時候，我都肯定的知道，我而家其實一啲都唔好。但我知道，要是在她和工作之間作出一個選擇，我必定會選擇工作。既然我知道自己會選擇工作，也無謂辜負其他人。​

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有一天，我看到她的生活近照。她的生命中，出現了另一位男主角。酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好，而嗰種好，看得出是發自內心的，也就是鄺俊宇說的那種溫柔。​

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看着她跟他的合照，我終於明白為甚麼鄺議員說溫柔是最大的武器；看着另一個男人對她溫柔，威力之大，確是重重震傷了我的心臟。房裏有一瓶封了塵的廉價威士忌，我給自己倒了一杯，悄悄地療傷。​

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第二天，朋友問我有沒有看到她的生活照，我說有。「感覺如何？」酸。「小酸還是大酸？」酸到苦。「都叫你追返人㗎啦。」唔會啦。「咁你都唔係好鍾意佢啫。」​

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也許只有鄺神才會明白，想念一個人，唔代表要追返佢。​

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「不打擾，便是最後的溫柔。」